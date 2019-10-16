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2020年国考国税系统招考人数为14894人

2019年10月16日15:19  来源：人民网-教育频道
 

2020国考职位表出炉，国税系统相对于去年招考人数大幅的减少，今年国税系统招考人数保持了相对的稳定。具体来说，今年招考职位数为8335个，招考人数为14894人，相较于去年招录9657个职位，共14537人来说，岗位数量有所下降，但是招考人数略有上升。

国税系统总体招录分布较为均匀，在全国除港澳台的31个省、直辖市、自治区都有分布，总局仅招5人。

1.国税招录人数最多的十大岗位，九成在北京

（华图教育/供图）

今年国税各职位招录人数都有所下降，国考大部分职位招录1-3人，所以能够达到8人以上的岗位就可以跻身国税系统招录人数前十大岗位了，而且这些岗位里面都为北京地区独占。除此之外，国家税务总局北京市丰台区税务局、国家税务总局北京经济技术开发区税务局、国家税务总局北京经济技术开发区税务局、国家税务总局北京市税务局第四税务分局相关岗位招考人数也为8人。

2.学历方面本科为主研究生无优势

今年国税系统中，各学历层职位数分布中，学历要求为本科或者硕士研究生招考部门为89个，招考人数106人；本科及以上招考部门为6956个，招考人数为12353人；大专及以上招考部门为160个，招考人数为193人；仅限本科招考部门为1034个，招考人数为2082人；仅限硕士研究生招考部门为8个，招考人数为14人；硕士研究生及以上招考部门为88个，招考人数为146人；因此可以看出，本科是国税招录的主力，专科生竞争力弱，硕士、博士研究生无明显优势。

3.工作经验要求低，利好应届生

今年国税系统中，要求基层工作经验的有1312个部门，仅占15.7%，7023个职位不限制基层工作经验，占到84.3%。

4.男女比例持平，各有优势

国考招考当中，有一些职位有明显的性别倾向。大家在职位表备注当中，会有男性和女性的标注，所幸国税系统中“男性”和“女性”的倾向都是3806个，其中男性和女性都为1903个，大部分的职位并无这种限制。不过要提醒大家，有性别倾向的职位，要符合性别要求，不然会得不偿失。适合女性的职位如办事服务大厅、税政宣传、文秘等岗位，要求细心、认真、有亲和力。

适合男性的职位一般有4个特点：工作强度和压力会比较大、经常加班、出差；需要值夜班、夜间巡逻；野外工作，工作环境较艰苦；具有一定的危险性。因此，从职业发展和生活质量上来说，倾向男生的职位，女生虽然可选，但付出的代价也是显而易见的，并且考试压力会增加许多。

5.政治面貌放开，共青团员无优势

政治面貌是国考中重要的一道卡，今年的国税招录当中，要求中共党员的仅有72个，占1%左右，99%的职位没有政治面貌要求。并且在国税系统中，要求“中共党员或共青团员”的职位为0，这也意味着，共青团员并无优势。

(责编：实习生(黄钰霖)、何淼)
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