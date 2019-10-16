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首届杰出教学奖、教学大师奖和创新创业英才奖颁发

2019年10月16日14:24  来源：人民网-教育频道
 

人民网杭州10月16日电 （熊旭、唐佳）昨日，中国教师发展基金会在浙江大学颁发杰出教学奖、教学大师奖和创新创业英才奖。清华大学姚期智院士获得教学大师奖，北京大学黄如、复旦大学闻玉梅、南京大学卢德馨、浙江大学吴晓波和西安交通大学何雅玲等5人获得杰出教学奖，北京航空航天大学陈震和李琛、北京理工大学倪俊和史晓刚、南京大学刘靖康、东南大学周全、浙江大学白云峰和李响、华南理工大学陈第和西北工业大学杨中光等10人获得创新创业英才奖。

首届杰出教学奖、教学大师奖和创新创业英才奖颁奖典礼现场（张楠/摄）

教育部高等教育司司长吴岩表示，这个奖是在教育部支持下，中国教师发展基金会发起的，设立了教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖，陈一丹基金会提供资助，奖励那些扎根教学一线、在国家战略紧缺人才做出突出贡献、具有卓越教学影响力的高校教师，和在创新创业方面做出突出成绩的大学生，教学大师奖奖励150万，杰出教学奖奖励100万，创新创业英才奖50万，这个奖是目前我国高等教育教学领域的奖励力度最大的奖项。他说：“一个学生遇到一个好老师是一生的幸运，一个学校拥有一批好老师是一个学校的光荣，一个老师培养出一批好学生也是老师最高的荣耀。”他表示，质量革命的关键是要有高水平的老师，应该让那些教学一线的老师们既有名又有利，名利双收，才能更好得引导高校广大教师好好教书、潜心育人，引导广大学生好好学习、创出精彩。

获得此次杰出教学奖的复旦大学闻玉梅教授在接受记者采访时说：“我认为教育应该是为民解忧，为国担当。”闻教授是世界知名的“乙肝病毒克星”，十多年前研制了“灭活SARS病毒免疫预防滴鼻剂”。而她至今坚守教学科研第一线，为国家培养了一批又一批德才兼备的医药卫生人才。正如评审专家委员会授予闻玉梅的颁奖词称：她爱生如子，躬耕教坛六十余载，主编多部经典教材，为基础医学人才培养倾尽心血，哺育了诸多大家；她注重思想引领，虽耄耋之年，仍矢志探索医德教育新途径，打造《人文与医学》网络共享课，赢得全国400多所高校十余万名学生追捧，奏响了医学与人文的交响曲。医者仁心，无畏坚守。

“这不仅仅是对我们五个人的嘉奖，也是对无数奋斗在一线老师们的表彰，”南京大学卢德馨教授说，“作为高校的教师，我希望德才兼备的学生越来越多，我们的大学越办越好。希望我们的学生有家国情怀，我们自己要以身作则；希望我们的学生有良好的知识结构，我们要站在讲台上好每一堂课；希望我们的学生有能力进入学科的前沿，我们应当帮助他们打好扎实的基础，形成科学思维。”

杰出教学奖、教学大师奖主要表彰在人才培养方面取得突出成绩、在国家战略性紧缺人才培养方面作出杰出贡献、具有全球卓越教学影响力、扎根教学一线的高校教师。每年评选一次、奖励5-10人。杰出教学奖每人奖励100万元，教学大师奖每人奖励150万元。创新创业英才奖主要表彰创新创业成绩突出的大学生，每年评选一次、奖励10人，以资助或支持创业形式每人奖励50万元。据了解，杰出教学奖、教学大师奖和创新创业英才奖由陈一丹基金会资助，并与中国教师发展基金会共同合作组建奖励委员会，共同负责捐赠资金管理。

(责编：实习生(唐佳)、曹昆)
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