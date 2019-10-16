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国考禁入为失信者再敲警钟

2019年10月16日09:18  来源：北京晚报
 
原标题：国考禁入为失信者再敲警钟

　　2020年国家公务员考试公告已经发布。在报考条件环节，首次提出被开除中国共产党党籍的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员不得报考。

　　作为国家的抡才大典，被录取的公务员将进入政府部门，进入国家治理体系，承担为人民服务的重任。既然是为国家选拔人才，严把公务员队伍的入口关，确保输送血液的新鲜健康，显得尤为重要。

　　这些年，国考热度一直不减，经常出现上千个人争夺一个职位的状况，以千军万马过独木桥形容毫不为过。就此现象，批评的声音从未断绝，认为这是“官本位”意识太重，是对权力的不正确认识。对那些怀着“光宗耀祖”、“当官就是为了发财”等畸形目的而考的人而言，批评恰如其分。但相信绝大多数考生的初衷并非如此，年轻人考公务员或许只是单纯地想找一份工作，对未来的职责也许还没有清晰的认识，但绝不至于如此恶俗，而是希望凭借真才实学，做出一番事业。对国家公务员人才选拔和队伍建设的大局而言，首先不怕有人“想当官”，因为有各个关口把守，会把那些想当官而又能当官且能当好官的苗子挖出来；其次也只有参加国考的考生长期保持相当数量，才能确保选拔范围、人才结构的合理性。

　　历年国考的报考与录取情况表明，坚持五湖四海选人才、各行各业挑能人的标准，不是说随便什么人想考就能考，过得了笔试就一定能过得了面试、政审等其他环节。透过公告中对报考条件的要求可见一斑，公告明确提出“因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员，在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员，公务员和参照公务员法管理的机关(单位)工作人员被辞退未满5年的，以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员，不得报考”。这些人“不得报考”的原因不言自明，将这些人挡在公务员考场之外，就是在向全社会传递德才兼备的价值观和人才观，不是会考试就一定会干事、干好事，不是你有才就能通吃。失德失信之人，像欠债不还的老赖，不仅不能乘坐飞机高铁，出门寸步难行，在国考等领域，也一样不容插足。要成为国家公务员，不仅要有与岗位匹配的工作能力，更要有良好的人品。“德不配位，必有祸殃”，让党性不纯、道德不修的人当官，对遵守诚信的考生不公平，更是对党、国家和人民利益的不负责任。

　　党管干部，对党性的要求不能不高；德才兼备，对道德的标准不能不严。报考条件的设置是进入国家公务员队伍的第一扇大门，对合乎条件者敞开大门热烈欢迎；也是第一道防线，对条件不符者坚决说不。只因为这是国考，要选出合格的国家公务员。（贾亮）

(责编：李依环、熊旭)
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