原标题：阅读教学 正在发生的重大转变

编者按 随着统编版教材的推广和使用，语文核心素养再度受到广泛关注。现代意义的语文学科建立以后，阅读有了独立的地位，阅读的意义也日益彰显。然而，在阅读情境、阅读资源都发生着巨变，阅读变得越来越重要的今天，如何在语文教学中，让孩子爱上阅读、学会阅读、养成阅读习惯，成为专家和一线教师不断研究和摸索的重要课题。

从传统来说，阅读很重要，读蒙学教材，读四书五经，但那时阅读主要是为写作服务的，所谓“一篇文章定终身”——读蒙学而识字，读四书五经而做文章。

进入21世纪，阅读不仅有了独立的地位，阅读教学也开始进入转型期。如果说以前我们更多地把目光放在阅读知识、阅读方法、阅读技巧、阅读能力等基础知识、基本能力上的话，伴随着20世纪末语文教学人文性大讨论，21世纪初颁布的《义务教育语文课程标准》（实验稿）以及《普通高中语文课程标准》（实验稿），为语文阅读的教与学打开了更为广阔的阅读境界。经过十余年的努力，今天，大部分语文阅读课堂已经有了重大改观。特别是《普通高中语文课程标准（2017年版）》的颁布，课程观的推进，核心素养的提出，语文学习任务群的确立，更给语文教育注入了源头活水，使阅读的教与学都发生着重大转变。

强调核心素养的提升

高中语文课程标准凝练出的语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化传承与理解四大语文核心素养，标志着语文学科开始在科学理性的观照下，更多走向人文品格的发展与提升。在这样的精神指导下，听说读写中最重要的阅读教学，在重视提升阅读能力的同时，需要特别关注思想、文化等方面的人文浸润，特别是在党和国家强调“立德树人”教育这个大背景下，阅读教学中的“以文化人”“以文育人”功能必须得到强化。新建设的统编语文教材，九年义务教育阶段以人文主题和语文要素两条线索组织单元、高中阶段以人文主题和语文学习任务群两条线索组织单元，都是这一要求的具体体现。

重视培养解决真实情境中复杂问题的能力

核心素养的达成，不是像通常那样老师讲学生听，老师问学生答，而是要围绕具体情境中遇到的问题来布置任务，也就是要让学生来做事儿。在做事儿的过程中，学生要运用自己的智慧，阅读大量的资料，采用适当的方法，借助多样的方式，通过实践去解决问题，完成任务。学生在完成任务的过程中，会自主地、自然地积累语言文字运用经验和阅读体验，建构相应的语文知识和语文能力，从而有效地提升语文素养。高中课程标准中18个学习任务群的提出，其基本思想也正在此。

引导学生从复杂的语言文字材料中寻找解决问题的方案

以往，阅读教学更多是单篇阅读、单篇教学，教师更多关注的是文本的解读，从思想内容、文章技巧到语言文字。今天，当我们有了任务群的概念，有了问题解决的意识，就会发现，学生的阅读情境、阅读资源已经发生了很大改变，阅读教学在某种程度上已经呈现出更加新颖的样貌。九义初中教材“活动·探究”单元的设置、高中教材单篇加多篇组合而成的单元教学设计，都凸显出这方面的特点。这样的阅读，才更符合生活中的实际阅读状态，更接近真实的阅读生活。当然，语文教学也不能完全排除单篇文章的阅读、经典文本的细读，因为这是培养阅读能力的基础，这是审美鉴赏与文化积累的需要。

特别注意“整合”与“主体”这两个概念

“整合”是指处于转型期的阅读教学，要把听说读写打通起来考虑，把过去常说的阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究整合到一起，分中有合，共同服务于核心能力的培养。比如当我们以阅读为主时，除了要注意一般阅读方法、阅读策略的引导，还要引导学生明白为什么读这一篇或这一组文章，要解决怎样的问题，达成怎样的目标，从而完成表达与交流、梳理与探究等相关任务。“主体”指的是，阅读教学中要关注到学生的主体学习地位，特别是在问题、任务、情境、活动这样的新的语文学习观中，学生的自主活动实践，教师的组织、高位引领、平等对话，更显得至关重要。

总体来说，今天的阅读教学比起过去来丰富了很多，复杂了很多。课标中所说的“培养学生广泛的阅读兴趣，扩大阅读面，增加阅读量，提高阅读品位”应该是阅读教学的终极目标，习近平总书记所说的“读书已成了我的一种生活方式”应该是我们矢志不渝的追求。（作者系人民教育出版社中学语文室主任）

(责编：李依环、熊旭)