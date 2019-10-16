原标题：中小学思政课教师队伍建设有了新蓝图

严格按要求配齐中小学思政课教师、健全准入制度、建立中小学思政课教师退出制度、制定与中小学思政课教师岗位特点相匹配的评价标准……日前，教育部、中组部等五部门印发《关于加强新时代中小学思想政治理论课教师队伍建设的意见》，提出切实加强中小学思政课教师队伍配备管理，全面提升中小学思政课教师素质能力，不断创新中小学思政课教师评价激励机制，打造一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正，专职为主、专兼结合、数量充足、素质优良、名师辈出的中小学思政课教师队伍。

中小学思政课是落实立德树人的关键课程

《意见》指出，近年来，有的地方和中小学校存在对思政课教师队伍建设重视不够、教师配备不足、部分教师不能很好适应培养时代新人的要求等问题，亟须进一步加强中小学思政课教师队伍建设。

2019年3月，习近平总书记主持召开学校思想政治理论课教师座谈会并在会上强调，思想政治理论课是落实立德树人根本任务的关键课程。2018年1月，《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》明确提出，要根据各级各类教师的不同特点和发展实际，采取有针对性的政策举措，定向发力。2019年8月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化新时代学校思想政治理论课改革创新的若干意见》，要求建设一支政治强、情怀深、思维新、视野广、自律严、人格正的思政课教师队伍。

基于这样的背景和现实要求，《意见》明确，通过系列政策举措，切实配齐建强师资队伍，中小学思政课教师思想政治素质、师德修养、马克思主义理论功底和思政课专业素养、教育教学能力大幅提高，铸魂育人实效显著增强。逐步形成评价合理、激励有效、保障有力的管理体制机制，中小学思政课教师成长发展通道更加顺畅，岗位吸引力明显增强。

“《意见》的总体思路非常明确，就是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，坚持马克思主义指导地位，坚持社会主义办学方向，落实立德树人的根本任务，全面加强中小学思政课教师队伍建设，为培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人提供坚强保障。”教育部教师工作司相关负责人在答记者问时总结。

严格配齐配好思政课教师，改革评价机制

《意见》在深入贯彻落实习近平总书记在学校思想政治理论课教师座谈会上的重要讲话精神的基础上，结合调研中发现的问题，提出了加强配备管理、提升素质能力、创新评价激励机制三个重点举措。

在加强配备管理方面，《意见》提出，核定或调整中小学编制时应充分考虑思政课教师配备情况，严格按要求配齐思政课教师。同时，《意见》对中小学思政课教师的准入和退出明确了具体要求，提出要严把选聘政治关、师德关、业务关，让有理想的人讲理想，有信仰的人讲信仰，师德高尚的人讲思政课。建立中小学思政课教师退出制度，对在教育教学活动中损害党中央权威、违背党的路线方针政策的按相关要求从严处理，对违反职业道德行为的、不能胜任思政课教学和未按要求完成培训学时的及时调离或退出思政课教师岗位。

在全面提升中小学思政课教师素质能力方面，《意见》明确，加强思想政治建设，建立中小学思政课教师轮训制度，着力加强对马克思主义理论、师德师风、形势与政策的学习教育；加强专业能力培训，制定出台中小学思政课教师专业标准，培养思政课“种子”教师；加强实践教育，建立健全实践教育和校外实践锻炼制度，定期组织中小学思政课骨干教师出国研修；加强源头培养，加强高校思政教育相关专业建设，适度扩大招生规模，实施中小学思政课骨干教师提升计划；加强教研队伍建设，配齐建强中小学思政课教研队伍，健全中小学思政课教研员示范授课、巡回评课等制度；推进大中小学思政课教师队伍专业发展一体化建设，每年遴选一批国家级示范团队，定期开展大中小学思政课一体化教学研究活动。

同时，《意见》提出不断创新中小学思政课教师评价激励机制。改革中小学思政课教师评价机制，突出课堂教学质量和育人实效的导向，制定与中小学思政课教师岗位特点相匹配的评价标准。完善中小学思政课教师教学改革激励机制，引导广大思政课教师不断提高教育教学水平，推进国家级中小学思政课名师工作室建设。健全中小学思政课教师表彰奖励机制，选树优秀思政课教师先进典型，在有关表彰中向思政课教师倾斜。

把中小学思政课建设经费纳入年度预算

《意见》要求，要加强党的领导，强化经费保障，完善督导评估，促进社会参与，全力确保中小学思政课教师队伍建设取得实效。

各地各学校要把中小学思政课教师作为人才队伍建设的重要组成部分，制定出台落实本文件的具体实施办法。各地组织、宣传、编制、财政、人力资源社会保障、教育等部门要主动为中小学思政课教师队伍建设提供支持和保障。中小学校党组织书记、校长要带头走进课堂，带头推动思政课建设，带头联系思政课教师。

关于强化经费保障，《意见》强调，各地各学校要将中小学思政课教师队伍建设作为教师队伍建设的重中之重，把中小学思政课建设所需经费纳入年度预算，其中教师的学术交流、专业发展、宣传表彰、实践研修等经费为支持重点。

《意见》还提出，要健全中小学思政课教师队伍建设督导评估机制，把思政课教师队伍建设情况作为对各地、各级教育督导和绩效考核的重点内容，确保中小学思政课教育教学任务保质保量完成。建立并完善各相关部门考核机制，将中小学思政课教师队伍建设作为对领导班子、干部考核的重要指标。（记者 王家源）

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