追记西北大学教授段清波：他用双脚丈量1900公里长城遗址

原标题：他用双脚丈量1900公里长城遗址

在与病魔顽强斗争了1413天之后，2019年10月13日23点15分，西北大学文化遗产学院院长、陕西考古研究院原秦陵考古队队长段清波永远离开了他挚爱的考古事业与大学讲台，时年55岁。本报9月1日1版曾以《西北大学文化遗产学院院长、陕西考古研究院原秦陵考古队队长段清波——“考古是我生命中的光”》为题报道他的事迹，后迅速引发社会各界强烈反响。

13日晚，段清波的妻子吴春在微信平台发布了丈夫去世的消息：“愿你在天堂再无病痛，健步如飞！愿你笑容永驻！”

消息传出，令人扼腕痛惜。

段清波是国家“万人计划”领军人才、文化名家暨“四个一批”人才。从事田野考古与科研教学30多年间，他在秦汉文明研究与历代长城研究等领域作出了突出贡献，先后出版《秦始皇帝陵园考古报告》《陕西省明长城资源调查报告》等专著10余部，发表学术论文近百篇，获批国家社科基金重大项目及国家级、省部级教学与科研奖励10余项。

在担任秦陵考古队长10年间，段清波主持完成了对秦陵地区300万平方米的考古勘探。2006年起，国家文物局启动“长城资源调查”，时任陕西长城资源调查队项目领队的段清波，在两年多里带领调查队员用双脚丈量了陕西境内1900公里的长城遗址，此后又承担了甘肃省部分长城的调查任务，为国家历代长城资源摸底与研究交出了一份准确的答卷。

回到西北大学任教后，段清波致力于考古人才培养，以及创新考古学科体系建设。从教10年，共培养研究生48人；接任文化遗产学院院长3年间，学院国家级科研项目数量较以往同期翻了三番。2018年，段清波在学院内部推行“考古学术团队制”，率先确立了长时段、宽视野的系统研究范式，逐步构建起具有鲜明特色的学术研究体系。在全院师生齐心协力下，西北大学考古学科获得教育部第四轮学科评估“A+”的成绩，与北京大学并列第一。

段清波长期带病坚持工作。2016年，他罹患肾癌并发骨转移。实施右肾摘除手术后3个月，就坚持返回工作岗位。生病以后，段清波还坚持每周出差，他每天只休息4个小时，深夜两点还在给硕博士指导科研。

“段老师的身体是被工作累垮的！”听闻噩耗，西北大学文化遗产学院教师刘卫红痛心地说。

今年5月底，检查发现，段清波体内转移至左肺的肿瘤，一月之内竟“疯长”了一厘米。段清波为了不耽误学生毕业，将手术推迟了一个月。重病中，段清波仍然坚持为152名西北大学文化遗产学院的毕业生作了《从皮毛到筋骨到灵魂》的深情演说。由于错过治疗时机，手术后癌细胞发生脑转移并压迫了运动神经，段清波左腿失去了行动能力，右手无法将食物送入口中。

10月17日上午，段清波的遗体告别仪式将在西安举行。（张哲浩 马荣瑞）

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