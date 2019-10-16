香港青年分享内地“追梦”故事

原标题：港青分享内地“追梦”故事

“身为一名中国人、一名香港人，繁荣昌盛的祖国让我无比自豪。”“我们要发挥专长，促进祖国发展，让自己也进步。”……近日，部分在京香港青年参加主题活动，分享自己的“国庆印象”，激动与自豪溢于言表。

当天，在中华全国青年联合会秘书处、中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室北京联络部指导下，北京市青年联合会、北京高校香港学生联合会组织近百名在京学习的香港学生，以及部分青联委员等人士，围绕“我的国庆印象”开展主题分享会，交流在内地求学、工作和生活经历，并共同观看影片《我和我的祖国》。

国庆假期刚过，不少在京香港学生还沉浸在庆祝新中国成立70周年的热烈气氛中。在北京语言大学读大四的香港学生刘诗朗是庆祝新中国成立70周年大会“一国两制”方阵的一员。她说，能在大学毕业前参加国庆游行，是毕生难忘的喜事，也是极大的荣誉，激动之情难以言喻。

“在方阵里，我和小伙伴们都激动落泪。那一刻，我深深感到自己和祖国紧紧联系在一起，那种真实的喜悦加深了我对祖国的热爱。”她说。

在香港一家公营中医诊所工作的黄楚峰正在北京望京医院参加为期一年的培训。他在北京深切感受到国庆节热烈的气氛和民众高涨的情绪。“祖国越来越繁荣，民众生活越来越好，身为中国人，我感到非常骄傲。”他说。

全国青联委员、北京电视台主持人徐春妮分享了自己全家与国庆的不解之缘，并邀请香港青年朋友到北京电视台做客。

为帮助香港新生尽快融入北京的学习生活，主办方邀请了历史文化学者、有内地学习经验的香港学生及北京高校的内地学子等，分享经验和体会。

全国青联委员、青少年博物馆公共教育推广人张鹏鼓励香港学子多探寻北京这座城市的魅力。他说，北京拥有数量众多、藏品丰富的博物馆，能让大家寻找到更多古人的智慧，以及流淌在血脉里的共同记忆。

听着张鹏生动的介绍，香港新生表情专注，在接受记者采访时表示很想尽快去北京的博物馆看一看，到胡同里走一走。

黄楚峰曾在天津中医药大学读本科，他对近期有机会再来内地深造感慨颇多。“非常感谢祖国和母校对我的栽培，让我可以实现理想，成为一名中医师，为社会服务。”他说。

他向在场学生讲述了学习和就职经历，鼓励大家多与内地同学交流，积极参加学生工作，主动融入学校这个大家庭。

“我在天津学习期间，发起创办了天津高校香港学生联合会，帮助在天津的香港同学加深对祖国的认识，加强与内地同学的交流。”黄楚峰说。

从北京体育大学毕业的香港青年梁文贤在北京从事少儿体操培训工作。在内地的学习生活期间，他看到身边有许多创业机会，决定留在北京发展。

“同学们在这里可以找到很多与自己兴趣、爱好相符的发展机遇，希望大家在校期间多开阔眼界、多尝试创新。”梁文贤说。

清华大学机电系大三学生贾宏阳热情地向香港新生介绍在北京学习生活情况。“我们敞开怀抱欢迎香港同学，祖国内地是一片广阔天地，除了学习专业知识，还能体验特色文化。”他说，相信同学们经过几年的学习，会爱上北京，爱上内地生活，欢迎大家毕业后留在内地，共同发展进步。

听完分享，不少香港新生表示对未来的学习生活更加充满期待。

从香港来北京一个多月的甘朗然是中国政法大学法学专业新生，分享会让他收获颇多。“内地有很多东西值得我去探索、学习。”他说，以前从书本上了解故宫，认识到祖国悠久的历史文化，如今身在北京，想亲自去看一看，感受祖国璀璨的文明。

24岁的香港青年廖君健是中国人民大学2018级法律硕士研究生。“通过学长的分享，我更觉得来内地发展是一个明智选择。”他说，从内地经济、科技等领域的发展看，未来潜力无穷。廖君健毕业后想回到粤港澳大湾区，从事法务相关工作，“那里有很多发展机遇，我相信能找到属于自己的机会”。

(责编：李依环、熊旭)