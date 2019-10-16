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让思维的触角由“文本”向“文化”延伸

2019年10月16日08:31  来源：光明日报
 

“整本书阅读”教学，就是要把学生从简单的“爱好者”转变为“思考者”“发现者”“批评者”“对话者”，使学生不仅能够有意识地运用阅读策略深入开掘文本的文化内涵，还能够更进一步将这种文化的因子注入自我对生命的体悟中去。基于这样的思考，近年来我们在史家小学中高年级的学生中开设了“《西游记》共读课”，力求通过教学实践探索出“整本书阅读”教学的有效路径。

在课程设计上，我们以“批注”作为共读的抓手。在刚开始与学生共读的几年里，我们曾提倡让学生在阅读中自由地批注，但收效并不理想，学生往往不知道该批些什么。引导学生进行批注，首先要为他们设计出有一定深度的思考话题，在话题的引领下进行阅读。

譬如，我们在和学生共读《西游记》第一回到第七回的过程中，向学生提出的问题是：“你觉得孙悟空该不该被压在五行山下？”——这个话题颇有意思，绝不是可以用简单的是与否来作答的，而是需要学生真正关注文本本身，并将自己的思维不断引向深处的。我们且看他们的批注——

六年级的宋钰文同学是孙悟空的坚定“支持者”，在读到孙悟空“官封弼马温”的情节时写道：

玉帝掌管天庭，的确很难面面俱到，但是，如果连对人起码的尊重都没有，那的确不太适合做这个“玉帝”。从这里，我看出了天庭的不公和对人的不尊重。

而石昊宸同学则更关注孙悟空的行为是否具有正义性，在他读到孙悟空在阎罗殿上勾掉猴族姓名时，批注道：

从这里可以看出孙悟空蛮不讲理，为了长生，不受上天的管理，擅自把“猴族”名字全部勾掉。虽然天庭的管理有不妥之处，但他至少应该遵守基本规矩与制度。

这样的文字虽然简单，但却折射出了学生在阅读过程中的自主思考，这样的思考就是师生间、生生间将话题讨论继续向前延伸的基础；这样的思考不断累积、不断更新，就能从一本又一本的书中逐渐读出一个“我”来。

在互文阅读中思考，使文本间的互相“触发”是我们希望学生能够逐步学会使用的策略。如在阅读《西游记》中“江流僧复仇报本”的相关章回时，我们一面将它纵向地与后文“乌鸡国太子复仇”的故事进行比较，一面横向与莎士比亚的《哈姆雷特》，学生们非常熟悉的《哈利·波特》的故事展开比较，促使学生将自己思维的触角由“文本”向“文化”延伸。

在共读课上我们常常鼓励学生仿写、续写名著——这种仿写、续写绝非以言语技巧的学习为目的，而是推动学生有意识地站在文本的基石上反观自己的生活。譬如，在我们共读了《镜花缘》中的“君子国”“女儿国”之后，我们请学生也来展开想象，为主人公唐敖、林之洋设计他们可能前往的国度，以及在这个国家里所发生的故事。

在中小学阶段，学生曾与多少书相遇，实际上是第二乘的问题；他们怎样与这些书籍相遇，是否在相遇的过程中形成了有质量的对话、有深度的思考，才是“整本书阅读”教学中真正的核心问题。

《光明日报》（ 2019年10月16日 14版）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)
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