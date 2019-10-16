95后00后创业要避免三个“大坑”

一个大学生团队研发的早期癌症检测项目引起了见多识广的投资人和专家的强烈兴趣。

“你们的筛查和现有的癌症标识物筛查的准确率相比怎么样？”“除了胰腺癌，还能用于哪些癌症早筛？有市场化订单吗？”“检测时间只要两个小时，你们的技术优势到底在哪儿？”

西安交通大学的张若彤回答得有条不紊：“我们做的是基于碳纳米管的传感器及其配套的功能检测仪，所以用时短，数据已经和ELISA进行对比，拟合出的方差是0.998，基本可以保证准确度。目前还验证了前列腺癌和肝癌，其他的癌症也在验证，已经和康恩贝集团和西北医院签订了协议。”

在激烈的角逐后，这个被普遍看好的“EASYCHECK 一种可长期保存的肿瘤标志物廉价快速纸基传感器”项目，夺得10月13日举办的“2019年大学生微创业行动西北区微创营”路演金奖。当天的活动由来自西安交通大学、西北农林科技大学、西北工业大学、西安电子科技大学等16所学校的20支创业团队和500多位大学生参加。

这个由95后大学生组成的团队初出茅庐就获得肯定，张若彤高兴但依然平静：“产学研结合是一件非常难的事，我们团队是医学和工科背景，想找到一种切实可行的方法，解决癌症筛查价格昂贵、操作复杂费时等难题，希望能把这个项目做下去、做好，真正为我国的医疗事业作出贡献。”

本次路演评委之一、西安蒜泥科技有限公司董事长杨少毅感叹不已，当前95后甚至00后大学生创业者的状态，已经和四五年前起步的自己那一拨儿大学生有了很大的区别，他们面对几百人不怯场，非常理性和成熟。项目中有不少关于乡村振兴、非物质文化保护甚至养老，体现了这一代大学生的责任和担当，还有一些关于肿瘤筛查、蜜蜂博物馆、农业农场的项目“脑洞很大，创意和落地结合得非常好”。

1988年出生的杨少毅，还以自己的创业经历提示大学生创业者避免三个“大坑”：

第一，避免完美。“我们的项目又好又便宜又实用，别人的项目又贵又不好，但就是市场空间比我们大，为什么别人的项目能继续存活呢？所以一定要正视市场竞争，理性地评判和竞品之间的关系”。

第二，避免技术为王。理工科背景的创业者特别容易陷入技术就是一切，“我曾觉得自己的技术在各个领域都能应用，但是第一代机器人造出来不知道卖给谁。要记住创业的每一件事都是为了满足客户需求”。

第三，避免跟风创业。希望大家能更加理性地看待创业，不是参加创业比赛和路演都是为了创办一家优秀的企业，比如参加微创营可以说是上了一堂重要的社会实践课程，以创业者的思维去了解社会需求。

“大学生在创业之初要根据自己的专业优势，但是一开始免不了‘拿锤子找钉子’——自己会什么就干什么。”西安优艾智合机器人科技有限公司创始人张朝辉介绍，自己和团队打磨第一款产品时花了6个月时间，“虽然只卖出两台，但是后来我们很多产品都是从这款机器人衍生出来的，根据客户需要调整产品方向。‘快速迭代，精准出击’是创业公司的核心竞争力”。

“创业是创造持续盈利系统的迭代链接过程。”西安交通大学管理学院教授魏泽龙列举一项针对创业者的调查数据，超过七成创业者感觉创业中有太多事出乎意料，只有不到三成的创业者感觉和自己预想差不多。在创业过程中，要不断根据需求调整计划，找到没有被充分利用的资源解决痛点。

在为期3天的微创营中，活动举办方安排了破冰、微创业大讲堂、商业画布培训、投融资专题培训及项目路演等内容。清华x-lab创业DNA基金管理合伙人戴永、广发乾和投资有限公司投资经理袁雪锋、新疆思仲生物科技有限公司董事长朱铭强等10多位专家带来了精彩分享。

广发证券社会公益基金会项目代表李勤表示，今年广发证券社会公益基金会将继续为大学生微创业行动遴选出的50个项目提供100万元的创业扶持基金，积极与各高校一起帮助大学生创业项目和天使投资、风投机构达成合作意向，持续跟踪服务大学生创新创业实践。

活动期间，西安交通大学党委副书记宫辉在西迁博物馆会见了活动举办方代表，介绍了西安交大创新创业工作，并希望参加微创营的创业团队把西迁精神融入创业实践。

“微创业行动旨在为帮助大学生创业者更好地实现从0到1的跨越，度过最难熬的初创期。”中国青年报社负责人认为，在这片土地上，一群有理想、有激情、有事业、有收获的奋斗者始终把自己的命运与祖国发展紧紧联系在一起，尤其是中国西部科技创新港的建设，为青年学生成长成才、创新创业营造了良好的环境，“西迁精神，值得所有青年学生继承和发扬”。

今年是大学生微创业行动第五年，主办方不但为创业者提供一个展示交流的平台，更帮助他们梳理和优化项目，对接投融资，引导他们迈好创新创业的第一步。本次微创营由KAB全国推广办公室、广发证券社会公益基金会、西安交通大学创新创业学院主办，西安交通大学、广发证券股份有限公司、中国青年报社等单位提供支持。(记者 王聪聪)

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