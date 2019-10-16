第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛落幕

人民网杭州10月16日电 （熊旭 实习生 唐佳） 近日，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛在浙江杭州落下帷幕。清华大学的“交叉双旋翼复合推力尾桨无人直升机”获得冠军，浙江大学的“智网云联——无限共算全球算力交易平台”获亚军，浙江大学的“回车科技——未来全脑智能行业定义者”及印度尼西亚泗水理工学院／浙江工业大学的“iHe＠r”项目分别获得季军。

据悉，本届大赛以“敢为人先放飞青春梦 勇立潮头建功新时代”为主题，构建了“高教、职教、国际、萌芽”四大版块，在多个方面取得了新突破。教育部高等教育司司长吴岩介绍：“‘百国千校万人’参赛，本届大赛确立的‘更全面、更国际、更中国、更教育、更创新’的办赛目标已经基本实现，大赛已经成为一个全球双创教育交流大平台。”

吴岩表示，创新是引领发展的第一动力，“互联网+”大赛成为“创新驱动发展战略”重要支撑。在大赛中，看到越来越多院士、长江学者、杰青的身影，看到越来越多国家重点实验室与工程中心的研究成果，看到越来越多青年学子，走出实验室、走向产业，实现科研成果价值最大化。

获冠军的团队项目提出并研制交叉双旋翼复合推力尾桨无人直升机，试图改变无人直升机世界格局。该团队负责人李京阳在接受采访时说：“创新的成果源于创新的精神。创新最关键就是要保持乐观，并且需要能耐住寂寞、能吃住苦。”

“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛冠军李京阳在做项目路演（张楠/摄）

此外，获本届大赛亚军的项目负责人易昊翔赛后表示，能够与这么多优秀的创业团队同台竞技，对我们团队而言非常难得。赛场之外，我们还获得了很多交流、合作的机会。季军项目得主浙江工业大学控制科学与工程专业2016级伊拉克籍博士MUSTAFA KHALID说：“这是很大的荣誉。即使没有拿到冠军，仅仅是参加这次竞赛，就能从这样一群优秀的教授、导师和创新的队友们这里得到如此多的帮助。”

据统计，中国“互联网+”大学生创新创业大赛自2015年举办以来，五届大赛共有947万名大学生、230万个团队参赛。本届大赛共有来自124个国家和地区、4093所院校的457万名大学生、109万个团队报名参赛。本届大赛由教育部、中央统战部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委等12个中央部委单位和浙江省人民政府共同主办，浙江大学和杭州市人民政府承办。

“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛亚军 易昊翔（张楠/摄）

“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛季军 MUSTAFA KHALID在做项目路演（张楠/摄）

(责编：实习生(唐佳)、曹昆)