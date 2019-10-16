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孙春兰在浙江调研时强调

深化创新创业教育 提高人才培养质量

2019年10月16日05:33  来源：人民网－人民日报
 

　　本报杭州10月15日电  中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰10月14至15日在浙江调研高等教育并出席中国“互联网+”大学生创新创业大赛有关活动。她强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，把创新创业教育融入人才培养全过程，加快高等教育内涵式发展，全面提高人才培养质量，不断提升教育服务国家发展能力。

　　孙春兰观看了第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛冠军争夺赛，参观了“大学生创客秀”、“青年红色筑梦之旅”活动成果展和高校创新创业教育改革成果展，勉励同学们在创新创业中坚定理想信念、锤炼意志品质、作出自身贡献。她指出，创新创业教育首先是教育，归根结底要培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。要进一步强化理想信念教育，着力增强学生的创新精神、创业意识和创新创业能力，更大限度激发每个学生的潜能潜质。要推动创新创业教育与专业教育更紧密结合，让学生在创新创业中巩固专业知识，在专业教育中提高创新创业能力，为经济社会高质量发展培养大批敢闯会创的高素质人才。

　　中国“互联网+”大学生创新创业大赛举办五年来，已累计有近1000万大学生、230万个团队参赛，涌现出一大批优秀创新创业项目和高素质创业人才。

　　在浙期间，孙春兰深入浙江大学和西湖大学，实地考察了学校建设、科研创新和人才培养工作。她强调，要始终坚持中国特色社会主义办学方向，扎根中国大地办大学，进一步聚焦立德树人根本任务，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。要紧密对接全球科技创新发展前沿和国家战略需求，提升协同创新服务能力，努力攻克关键核心技术，培育重大标志性成果。要抓好课程体系和教师队伍建设，深化教学研究和教法改革，大力推动高校学科专业优化调整和人才培养模式创新。要瞄准世界一流，深化高校体制机制改革，打造现代大学治理体系，探索中国特色的高等教育发展道路。


　　《 人民日报 》（ 2019年10月16日 04 版）
(责编：李枫、岳弘彬)
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