原标题：国内外专家齐聚兰州 共话高等教育新局面

人民网兰州10月15日电 （魏怡）10月11日至13日，由中国高等教育学会主办的“2019高等教育国际论坛年会”在兰州大学召开。

本次论坛以“高等教育现代化的国际视野与中国经验”为主题。邀请到来自美国、俄罗斯、英国、日本、加拿大等共24个国家的64位外国专家和上海交通大学、四川大学、厦门大学等百余所国内高校领导及相关机构的专家学者共1200余人参会。多位专家学者分别围绕办好中国特色高水平大学的基本点、高等教育国际合作、高等教育促进可持续发展、经济欠发达地区建设世界一流大学的实践与思考等相关议题作了报告。

兰州大学党委书记袁占亭在论坛上表示，兰州大学作为西部“双一流”建设A类高校，在推动解决我国高等教育发展不平衡、不充分问题上，责任重大、使命光荣。在110年的办学历程中，兰州大学不断拓展开放办学格局，主动地扎根甘肃大地、西部大地和中国大地，加快推进教育治理体系和治理能力现代化建设步伐，努力在国际高等教育和科技学术舞台上展示兰大形象、贡献兰大力量。

在13日的闭幕式上，中国高等教育学会学术委员会副主任，厦门大学原副校长、教师发展中心主任，兰州大学高等教育研究院院长邬大光作论坛年会总结报告。他指出本次论坛年会主题格局高，报告嘉宾视野高，从高等教育发展改革全局出发，站位高远、见解独到，既有国际视角也有本土经验，同时本次论坛年会是规模最大、影响力最广、学术性最强的关于高等教育现代化的国际性学术会议。

中国高等教育学会秘书处秘书长姜恩来宣读首次启动的“中国高等教育学会学术创新计划——高等教育研究中青年学者文库”以及“中国高等教育学会学术创新计划——高等教育学博士学位论文文库”的入库名单。本次共有2篇学者论文、9篇博士学位论文入库。

通过本次论坛年会，不仅让世界各国了解中国政府在推动高等教育现代化方面所采取的措施，进一步加强中外高等教育交流合作，互学互鉴世界各国高等教育现代化的政策、经验，共同推动了世界高等教育现代化和共同创造世界高等教育的新局面。

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