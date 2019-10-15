2020年国考笔试时间较往年提前 加入心理素质测评

人民网北京10月15日电 （记者 何淼）记者从国家公务员局官方网站了解到，10月14日中共中央组织部、人力资源和社会保障部以及国家公务员局发布了2020年《中央机关及其直属机构2019年度考试录用公务员考试公告》，2020年国家公务员招录工作正式启动，报名时间为2019年10月15日-10月24日，公共科目的笔试时间为11月24日。和往年相比，笔试时间整整提前了一周，这或许会给考生的备考增添压力。

据华图教育公务员考试辅导专家李曼卿介绍：“今年国考笔试时间相较去年整整提前了一周，这意味对考生的笔试备考时间缩短。不过报考国家公务员的考试大都会提前3-6个月就着手备考，因此考试时间的变动，并不会对考生的发挥带来太多影响。但是对于公告发布之后才着手复习的同学却是压力不小，时间仓促，想要学好申论和行测等5个科目还是非常吃力的。另一方面笔试时间的提前，笔试成绩查询时间也会顺延，而为了保证新公务员能按时到岗，按照惯例2月份开始面试，这样一来会压缩考生面试备考的时间。”

招录基本条件新变化

2020年国考公告在招录基本条件上并未太多变化，依然要求大专以上学历、符合身体条件：

(一)具有中华人民共和国国籍;

(二)18周岁以上、35周岁以下(1983年10月至2001年10月期间出生)，2020年应届硕士研究生和博士研究生(非在职)人员年龄可放宽到40周岁以下(1978年10月以后出生);

(三)拥护中华人民共和国宪法，拥护中国共产党领导和社会主义制度;

(四)具有良好的政治素质和道德品行;

(五)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;

(六)具有符合职位要求的工作能力;

(七)具有大学专科及以上文化程度;

(八)具备中央公务员主管部门规定的拟任职位所要求的其他资格条件。

对于不能报考的情况也没有发生大的变动，总的来说，体制内的在职的不能报、违规违纪的不能报、构成回避关系的不能报、在读非应届也不能报。其中最后一种关系考生问的比较多，在读非应届就是指下半年大一、大二、大三、研一、研二等2019年不毕业的在校生。

体检与考察部分加入了心理素质测评

特别需要考生注意的是，今年的国考公告中相比较去年出现了一个新的变化就是明确规定体检环节需要对报考者的有关心理素质进行测评，测评结果作为择优确定拟录用人员的重要参考。这点变化，需要考生格外关注。

考试作弊入刑

在考风考纪方面，本次国考依旧会加大防作弊技术和手段的应用，严厉打击助考作弊集团涉考犯罪行为。倡导诚信报考，践行诚信承诺，对公示或备案后放弃录用资格的人员采取一定约束措施。同时建立健全公务员录用考试诚信档案，进一步严肃考风考纪，严格按照《刑法修正案（九）》和《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》处理考试作弊人员。加强对考试工作人员的警示教育和安全保密教育，强化考试安全管理，建立健全可追溯、可倒查的考试安全责任追究机制。

附：《中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员公告》

根据公务员法和公务员录用有关规定，国家公务员局将组织实施中央机关及其直属机构2020年度考试录用一级主任科员及以下和其他相当职级层次公务员工作。现将有关事项公告如下：

一、报考条件

（一）具有中华人民共和国国籍；

（二）18周岁以上、35周岁以下（1983年10月至2001年10月期间出生），2020年应届硕士研究生和博士研究生（非在职）人员年龄可放宽到40周岁以下（1978年10月以后出生）；

（三）拥护中华人民共和国宪法，拥护中国共产党领导和社会主义制度；

（四）具有良好的政治素质和道德品行；

（五）具有正常履行职责的身体条件和心理素质；

（六）具有符合职位要求的工作能力；

（七）具有大学专科及以上文化程度；

（八）具备中央公务员主管部门规定的拟任职位所要求的其他资格条件。

中央机关及其省级直属机构除部分特殊职位和专业性较强的职位外，主要招录具有2年以上基层工作经历的人员。市（地）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位）设置10%—15%的计划，用于招录服务期满、考核合格的大学生村官、“三支一扶”计划、“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”、“大学生志愿服务西部计划”等服务基层项目人员和在军队服役5年（含）以上的高校毕业生退役士兵。地处艰苦边远地区的县（区）级及以下直属机构（含参照公务员法管理的单位），按照《关于做好艰苦边远地区基层公务员考试录用工作的意见》要求，采取降低学历要求、放宽专业条件、不限制工作年限和经历、单独划定笔试合格分数线等措施，适当降低进入门槛。

招考职位明确要求有基层工作经历的，报考者须具备相应的基层工作经历。基层工作经历，是指在县级及以下党政机关、国有企事业单位、村（社区）组织及其他经济组织、社会组织等工作的经历。在军队团和相当于团以下单位工作的经历，退役士兵在军队服现役的经历，可视为基层工作经历。报考中央机关的，曾在市（地）直属机关工作的经历，也可视为基层工作经历。基层工作经历计算时间截止到2019年10月。

现役军人、在读的非应届毕业生、在职公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员，不能报考。

因犯罪受过刑事处罚的人员、被开除中国共产党党籍的人员、被开除公职的人员、被依法列为失信联合惩戒对象的人员，在各级公务员招考中被认定有舞弊等严重违反录用纪律行为的人员，公务员和参照公务员法管理的机关（单位）工作人员被辞退未满5年的，以及法律法规规定不得录用为公务员的其他情形的人员，不得报考。

报考者不得报考录用后即构成回避关系的职位。

二、报考程序

（一）职位查询

各招录机关的招考人数、具体职位、考试类别、资格条件等详见《中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员招考简章》（以下简称《招考简章》），报考者在2019年10月14日后可以通过中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员专题网站（以下简称考录专题网站，http://bm.scs.gov.cn/kl2020）查阅。

对《招考简章》中的专业、学历、学位、资格条件、基层工作经历以及备注内容等信息需要咨询时，请报考者直接与招录机关联系，招录机关的咨询电话可以通过考录专题网站查询。

有关报考政策、报名网络技术和考场考务安排等事宜，请参阅《中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员报考指南》（以下简称《报考指南》）。

（二）网上报名

本次考试主要采取网上报名方式，按照以下程序进行：

1. 提交报考申请。报考者可在2019年10月15日8:00至10月24日18:00期间登录考录专题网站，提交报考申请。报考者只能选择一个部门（单位）中的一个职位进行报名，报名与考试时使用的本人有效居民身份证必须一致。报名时，报考者应当仔细阅读诚信承诺书，提交的报考申请材料应当真实、准确、完整。报考者提供虚假报考申请材料的，一经查实，即取消报考资格。对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取考试资格的，将按照有关规定严肃处理。

2. 查询资格审查结果。报考者请于2019年10月15日至10月26日期间登录考录专题网站查询是否通过资格审查。通过资格审查的，不能再报考其他职位。2019年10月15日8:00至10月24日18:00期间，报考申请尚未审查或者未通过资格审查的，可以改报其他职位。2019年10月24日18:00至10月26日18:00期间，报考申请未审查或者未通过资格审查的，不能再改报其他职位。

资格审查贯穿招考工作全过程。在招考各环节发现报考者不符合报考资格条件的，招录机关均可以取消其报考资格或者录用资格。

3. 查询报名序号。通过资格审查的报考者，请于2019年10月28日8:00后登录考录专题网站查询报名序号。报名序号是报考者报名确认和下载打印准考证等事项的重要依据和关键字，请务必牢记。

（三）报名确认

通过资格审查的报考者，请于2019年10月31日0:00至11月6日 24:00登录考录专题网站进行网上报名确认并缴费，逾期视为自动放弃报考资格。

建档立卡贫困家庭人员和城市低保人员，可以直接与当地考试机构联系，办理报名确认和减免费用手续。

各省（自治区、直辖市）考试机构的咨询电话将于2019年10月30日以后通过考录专题网站公布。

（四）网上打印准考证

报名确认成功的报考者，请于2019年11月18日0:00至11月24日12:00期间，登录考录专题网站打印准考证。如遇问题，请与当地考试机构联系解决。

三、考试内容、时间和地点

（一）笔试

1. 内容。笔试包括公共科目和专业科目，在考试内容上体现分类分级原则。

公共科目包括行政职业能力测验和申论两科。其中，行政职业能力测验为客观性试题，申论为主观性试题，满分均为100分，详见《中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员公共科目笔试考试大纲》。公共科目笔试对中央机关及其省级直属机构职位、市（地）级及以下直属机构职位分别命制试题。所有报考者均需参加公共科目笔试。

中共中央对外联络部、外交部等部门日语、法语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、德语、朝鲜语（韩语）、葡萄牙语等8个非通用语职位的报考者，还将参加外语水平测试，考试大纲可在考录专题网站和外交部网站查询。

中国银保监会及其派出机构特殊专业职位、中国证监会及其派出机构特殊专业职位，以及公安机关人民警察职位的报考者，还将参加专业科目笔试，考试大纲可在考录专题网站和中国银保监会、中国证监会、公安部网站分别查询。

2. 时间地点。公共科目笔试时间为2019年11月24日。具体安排为：

11月24日上午 9:00－11:00 行政职业能力测验

11月24日下午 14:00－17:00 申论

8个非通用语职位外语水平测试时间为：

2019年11月23日下午 14:00－16:00

中国银保监会及其派出机构特殊专业职位、中国证监会及其派出机构特殊专业职位，以及公安机关人民警察职位专业科目笔试时间为：

2019年11月23日下午 14:00－16:00

本次考试在全国各省会城市、自治区首府、直辖市和个别较大城市设置考点。报考者应当按照准考证上确定的时间和地点，同时携带准考证和本人有效居民身份证（与报名时一致）参加考试。中共中央对外联络部、外交部等部门8个非通用语职位的报考者在网上报名时，务必将考点选择为北京。中国银保监会及其派出机构特殊专业职位、中国证监会及其派出机构特殊专业职位，以及公安机关人民警察职位的报考者在网上报名时，务必将考点选择为省会城市、自治区首府或者直辖市。

3. 成绩查询。笔试阅卷结束后，由中央公务员主管部门研究确定各类职位笔试最低合格分数线，对西部地区和艰苦边远地区职位、基层职位和特殊专业职位等，将予以适当倾斜。

报考者可于2020年1月登陆考录专题网站查询笔试成绩和最低合格分数线。其中，8个非通用语职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、外语水平测试成绩（考试成绩均按百分制折算，下同）分别占25%、25%、50%的比例合成。中国银保监会及其派出机构特殊专业职位和中国证监会及其派出机构特殊专业职位，笔试成绩按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占25%、25%、50%的比例合成。公安机关人民警察职位按照行政职业能力测验、申论、专业科目笔试成绩分别占40%、30%、30%的比例合成。

（二）面试和专业能力测试

中央公务员主管部门根据《招考简章》中规定的面试人数与计划录用人数的比例，按照笔试成绩从高到低的顺序，确定各职位参加面试和专业能力测试的人选，并在考录专题网站上公布。达到笔试最低合格分数线的人数与计划录用人数比例低于规定面试比例的招考职位，将面向社会进行调剂。调剂公告、职位及相关事宜，通过考录专题网站发布。

招录机关负责面试和专业能力测试工作。面试时间、地点等具体事项，详见招录机关在考录专题网站上发布的面试公告。面试时，报考者须提供本人身份证件（本人有效居民身份证、学生证、工作证等）原件、所在学校或者单位盖章的报名推荐表、报名登记表等材料。凡有关材料主要信息不实，影响资格审查结果的，招录机关有权取消报考者参加面试的资格。报名推荐表、报名登记表等材料可从考录专题网站下载、打印。

部分招录机关在面试阶段组织专业能力测试，专业能力测试设置情况和测试内容、分值比重等事项见《招考简章》或者招录机关发布的面试公告。

面试和专业能力测试结束后，招录机关通过考录专题网站发布报考者的面试和专业能力测试成绩以及综合成绩。综合成绩的计算方法为：未组织专业能力测试的，按照笔试、面试成绩各占50%的比例合成；组织专业能力测试的，按照笔试成绩占50%、面试成绩和专业能力测试成绩共占50%的比例合成，其中，专业能力测试成绩一般不超过综合成绩的15%。

四、体检和考察

招录机关按照综合成绩从高到低的顺序，确定进入体检和考察的人选。个别参加面试人数与计划录用人数比例低于3:1的职位，报考者面试成绩应当达到其所在面试考官小组使用同一套面试题本面试的所有人员的平均分或者招录机关在面试公告中确定的面试合格分数线，方可进入体检和考察。

招录机关负责体检和考察工作。体检项目和标准按照《公务员录用体检通用标准（试行）》及操作手册执行。对身体条件有特殊要求的职位，相关体检项目和标准按照《公务员录用体检特殊标准（试行）》执行。涉及个别职位调整体检有关项目标准的，见《招考简章》或者招录机关发布的面试公告。

考察工作突出政治标准，采取个别谈话、实地走访、严格审核人事档案、查询社会信用记录、同本人面谈等方法进行，重点了解考察人选的政治信仰、政治立场、政治意识和政治表现。部分中央一级招录机关实行差额考察，按照人岗相适原则择优确定拟录用人员，不唯分取人。

根据职位需要，部分招录机关将对报考者有关心理素质进行测评，测评结果作为择优确定拟录用人员的重要参考。公安机关人民警察职位，将对报考者履行职责所需的体能情况进行测评，测评项目和标准按照《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准（暂行）》等执行，体能测评不合格的，不得确定为拟录用人员。

五、公示

体检和考察结束后，招录机关根据综合成绩、体检结果和考察情况等择优确定拟录用人员，并在考录专题网站上公示。公示内容包括招录机关名称、拟录用职位、拟录用人员姓名、性别、准考证号、毕业院校、工作经历等，同时公布举报电话，接受社会监督。公示期为5个工作日。

六、备案

公示期满，对没有问题或者反映的问题不影响录用的人员，招录机关办理备案手续；对公示期间反映有影响录用的问题并查实的，不予备案；对反映的问题一时难以查实的，暂缓备案，待查清后再决定是否备案。

七、补充录用

招考期间出现空缺的职位或者招录机关由于新增用人需求需要及时补充人员的职位，将面向社会统一进行补充录用。补充录用公告、职位及相关事宜，通过考录专题网站发布。

特别提醒：

本次招考不指定考试辅导用书，不举办也不委托任何机构举办考试辅导培训班。目前社会上出现的假借公务员考试命题组、考试教材编委会、中央公务员主管部门授权等名义举办的有关公务员考试辅导班、辅导网站或者发行的出版物等，均与本次招考无关，敬请广大报考者提高警惕，避免被误导干扰，切勿上当受骗。

国家公务员局

2019年10月

(责编：何淼、岳弘彬)