原标题：开学刚一个月幼儿园停办 180多个孩子的家长懵了

办学场地已经清理

“这都开学一个月了，突然告诉我们幼儿园不能办了，我们这近200个孩子怎么办？”

昨天，读者何先生电话称，他的孩子在余杭崇贤博贤培训幼儿园读书。10月7日，他接到校方的停课通知，4天之后再次接到校方关于办理退学手续的通知，而校方给出的理由是“消防措施不合格”。

无奈之下，180多个孩子只能停课在家。何时复课？未知。

刚开学一个月

收到幼儿园停办通知

说起接到学校停办的通知，何先生直到现在都难以相信：一个办了这么多年的学校，怎么说停就停？

何先生老家四川，在余杭崇贤打拼多年，儿子也在杭州出生，今年刚好到了入幼儿园的年龄。

“公立幼儿园资源紧张，崇贤唯一的私立幼儿园学费不便宜，后来就选择了博贤培训学校，没想到……”这几天何先生也一直为儿子的上学问题发愁。

听何先生的口吻，不光是他儿子所在的小班被紧急叫停，连中班、大班也全部停学了，“加起来有180多个孩子”。

据记者了解，停办的幼儿园有1个大班、1个中班、3个小班，受影响的基本是外地来杭务工人员的家庭。

采访中，有家长告诉记者：“私立幼儿园一年一个孩子的学费差不多要3万多块钱，我们一年的收入也不是很高，不少人家里还是两个孩子，看到博贤的招生广告，一个学期学费5000多元，能省下不少。”

家长们反映，当时这家幼儿园的招生广告到处都在张贴，也看到了园方出示的营业执照等证件。

从家长提供的一则校方招生广告看到，“我校创办于2010年11月，是余杭区教育局批准认可的正规学校，2019年春季开始招生。招生对象：2—5周岁幼儿”。

办了九年，家长们深信不疑。

但等到了快开学的时候，却发生了变数。

家长杨先生告诉记者：“报名时还都正常的，等到临近开学时，学校通知要迁往新校区，原因是学生人数增多，原有校区无法满足。

等到了开学的时候，杨先生发现新校址就在一处厂房，明显不满足办学条件；而幼儿园的名字改叫“博贤”，而以前都是叫“博贤”。从家长们出示的学费收款收据上，可以看到盖的公章也是“杭州莱博培训学校收款专用章”。

10月7日，原本准备次日送孩子上学的家长们，突然收到班主任发布的停课通知。家长给记者的一张停课通知截图显示：根据上级检查我们园的消防、安全等没有达到要求，所以明天开始停课整顿。何时开通，“等上级通知”。

本以为整改完就能复课的家长，在10月11日又收到了通知，这次情况更严重：因为安全消防不合格，停止办学。

园方表示可以退费，但孩子们接下来的上学问题，他们也无能为力。

办学地点

昨天下午已基本清理

昨天上午，几十位家长前往了余杭区政府，反映学校停办的问题。

天真浪漫的孩子们来回追逐奔跑，银铃般的笑声此起彼伏，家长们或坐或站，脸上的表情都是一副担忧、焦急：“孩子总不能天天这么在家待着，上大班的孩子马上要升小学了，这半年要是没学上，我们担心孩子升小学。”

余杭区教育局、崇贤街道等部门的相关负责人接待了五位家长代表，听取了家长代表们的意见与反馈。

结束接访后，家长代表王女士表示，接访过程中，教育局表示博贤并没有办学资质。搬到新的校址，也是近期才发现的，由于新校址并不满足消防等方面的要求，所以停办了学校。至于孩子目前停学的情况，相关负责人表示将会安排学校退学费给家长，至于孩子们如何安置上学，余杭区教育局表示将在本周五前给家长们回复。

在国家企业信用信息公示系统上，记者并未找到杭州市余杭区博贤培训学校的相关信息。

记者在余杭区人民政府官网上查询得知，在公布的《2013年度社会组织年检结果公告》显示，杭州市余杭区博贤培训学校被检查出存在财务制度不健全，违反国家法律、法规和有关政策，被责令限期三个月进行整改。

昨天下午2点左右，记者在幼儿园新址看到，几个师傅从教室里搬出一些教学器材往车上运，教室里基本已经清理干净。

下午钱江晚报记者拨打了此前幼儿园的招生电话，接电话的工作人员表示现在学校确实已经停办了，至于其他情况，该工作人员并没有更多透露，就匆匆挂断了电话。

崇贤街道：正积极采取措施

提醒家长选择时要慎重

针对此事，记者联系了余杭区崇贤街道分管教育的周女士。

针对博贤培训办学点的问题，周女士表示此前检查中发现该办学点并没有办学资质，也没有工商执照等，属于无证违规办学。而且从办学场地情况来看，在消防等方面存在着重大安全隐患，这对于孩子们而言也不负责任。所以，决定关停该办学点。

从初步调查情况来看，博贤和博贤两家机构，在经营地址和负责人等都不同，是两家独立的机构，但是博贤的负责人此前曾在博贤工作过。对于家长反映的博贤多年来举办幼儿园的情况，区教育局正在进一步调查中。

根据初步统计，博贤培训办学点的180多名学生中，只有40多名孩子办有居住证，甚至没有户口，所以本身不符合本地的招生条件。加上家长考虑到费用问题，并没有仔细考量幼儿园的资质就入学了。

针对孩子们接下来的就学问题,周女士表示目前街道、余杭区教育局等方力量正在积极寻找解决办法，调动能够调动的资源，努力解决孩子的上学问题，也请家长对工作多加理解。

此外，周女士也想提醒广大家长，在孩子入学的问题上，一定要慎重考察幼儿园的证照、办学资质等，不要为了省钱，就把孩子送到没有资质的学校中，这对孩子不负责，也助长了违法办学的行为。家长们一定要擦亮眼睛，不要被黑心商人坑骗。（杨一凡）

(责编：李依环、岳弘彬)