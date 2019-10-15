湖南宁乡希望工程10年援助贫困学子4696名

原标题：宁乡市希望工程10年援助贫困学子4696名

“这次成绩还可以，我就给自己奖励了一块炸鸡排！”在最近一次湖南省宁乡市希望工程回访中，受助学生小伍说。

这个乐观而努力的孩子，是一个没有家可遮风避雨、没有父母疼爱、没有经济来源的“三无”学生。团宁乡市委的工作人员了解到，宁乡十三中高三学生小伍是黄材镇涓水村人，家中三间土砖房早在2011年就已倒塌，一家人寄居在亲戚家。小伍的爸爸有癫痫病，妈妈患有精神疾病。

2012年，宁乡市希望工程圆梦行动摸底中，宁乡市黄材镇团委将小伍的信息进行了摸底反馈，经村、乡镇、团市委三级审定，这个孩子被纳入宁乡市希望工程受助学生数据库。从此，他的成长与“希望工程”这4个字紧紧联系在一起。

小伍仅仅是宁乡市希望工程这10年来援助的4696名学生的一个。从不断完善简化的受助学生摸底表，到引入社会志愿者力量进行实地走访，到主动透明的公示机制，以及一次次地对接爱心企业和个人，再到微信交流、学业辅导、实习跟踪的回访机制，团宁乡市委逐步建立起自身地方特色的“摸底、走访、公示、结对、回访”希望工程五步工作法，通过实实在在的帮扶措施，帮助越来越多的寒门学子实现求学梦想。同时，也正是这一张爱心蓝图绘到底的坚守，让更多的爱心人士加入到希望工程队伍中来。

“团市委主动对接我们，建立了‘建筑学子’这一长期的助学项目，整个帮扶机制很细致，企业家们和学生们就像亲人一样。”宁乡市建筑企业协会党总支书记潘继斌说。

10年来，一批具有宁乡特色的希望工程助学品牌逐步形成，100多家爱心企业参与其中，开展大型公益活动50多场。10年中，累计发放爱心款1301.94万元，援助学生4696名。（孙小芳 洪克非）

(责编：李依环、岳弘彬)