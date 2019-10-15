人民网>>教育>>滚动新闻

湖南宁乡希望工程10年援助贫困学子4696名

2019年10月15日08:51  来源：中国青年报
 
原标题：宁乡市希望工程10年援助贫困学子4696名

　　“这次成绩还可以，我就给自己奖励了一块炸鸡排！”在最近一次湖南省宁乡市希望工程回访中，受助学生小伍说。

　　这个乐观而努力的孩子，是一个没有家可遮风避雨、没有父母疼爱、没有经济来源的“三无”学生。团宁乡市委的工作人员了解到，宁乡十三中高三学生小伍是黄材镇涓水村人，家中三间土砖房早在2011年就已倒塌，一家人寄居在亲戚家。小伍的爸爸有癫痫病，妈妈患有精神疾病。

　　2012年，宁乡市希望工程圆梦行动摸底中，宁乡市黄材镇团委将小伍的信息进行了摸底反馈，经村、乡镇、团市委三级审定，这个孩子被纳入宁乡市希望工程受助学生数据库。从此，他的成长与“希望工程”这4个字紧紧联系在一起。

　　小伍仅仅是宁乡市希望工程这10年来援助的4696名学生的一个。从不断完善简化的受助学生摸底表，到引入社会志愿者力量进行实地走访，到主动透明的公示机制，以及一次次地对接爱心企业和个人，再到微信交流、学业辅导、实习跟踪的回访机制，团宁乡市委逐步建立起自身地方特色的“摸底、走访、公示、结对、回访”希望工程五步工作法，通过实实在在的帮扶措施，帮助越来越多的寒门学子实现求学梦想。同时，也正是这一张爱心蓝图绘到底的坚守，让更多的爱心人士加入到希望工程队伍中来。

　　“团市委主动对接我们，建立了‘建筑学子’这一长期的助学项目，整个帮扶机制很细致，企业家们和学生们就像亲人一样。”宁乡市建筑企业协会党总支书记潘继斌说。

　　10年来，一批具有宁乡特色的希望工程助学品牌逐步形成，100多家爱心企业参与其中，开展大型公益活动50多场。10年中，累计发放爱心款1301.94万元，援助学生4696名。（孙小芳 洪克非）

(责编：李依环、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved