首都高校师生服务保障国庆活动座谈会召开

原标题：“这是次空前震撼的爱国主义教育”

10月14日，教育部思想政治工作司和北京市委教育工委联合召开了“小我融入大我，青春献给祖国”首都高校师生服务保障国庆活动座谈会，来自北京大学、清华大学、中国人民大学等高校的师生代表分享了各自在此次服务保障国庆活动中的所感所得。

在近日结束的新中国成立70周年庆祝活动中，首都高校近9万名师生参与了群众游行、联欢活动、庆祝晚会、志愿服务等工作。北京航空航天大学预备役方阵成员、该校学生马乐还清楚地记得，10月1日当天，当五星红旗冉冉升起、全体官兵齐唱《义勇军进行曲》时，自己热泪盈眶。在他看来，能够献礼新中国70华诞是一件无上光荣、无比自豪的事。

马乐还认为，沉淀于心的除了荣誉和回忆，还有一种信念。他说：“北航是在服务国家航空航天事业中发展起来的，我本人也是在参与举国盛事中有了成长进步。作为新时代中国青年，只有把自己的小我融入祖国的大我、人民的大我之中，与时代同步伐、与人民共命运，才能更好地实现人生价值、升华人生境界。同时，作为一名中共党员，现在是携笔从戎、苦练本领，未来我一定要为祖国航空航天事业贡献自己的力量。”

北京大学国家发展研究院团委书记王丽雅在此次新中国成立70周年庆祝活动中担任了群众游行24方阵第36中队中队长，在与队伍中的43名师生同吃同训练的3个多月中，她深刻意识到，作为一名年轻的高校思政教育工作者，要做青年的引路人，首先要做青年的同路人，要同大家零距离接触、面对面交流。“尖锐的甚至是偏颇的批评，是反思自我、改进工作的机会，要乐于接受、敢于面对、善于化解，成为青年愿意讲真话、交真心、诉真情的知心朋友”。

当置身于今年国庆当天天安门广场几十万人之中，北京理工大学国庆仿真团队成员黄天羽同样深感震撼，也更体会到了个体的渺小，“和所有为国庆盛典付出的同志们相比，我只是齿轮上的小螺丝，努力做好自己的本职工作”。同时，作为一名高校教师，她认为，参与此次国庆任务让她对作为一名北理人如何传承红色基因、立德树人有了更深刻的认识，未来她将继续发扬“立德为先、树人为本”的理念，以过硬的技术本领武装自己，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。（记者 孙庆玲）

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