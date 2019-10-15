江苏高职院校首批招收社会人员开学 职业规划清晰成最大亮点

原标题：职业规划清晰成为新生最大亮点

今年30岁的退伍军人丁彪没想到会有重新进入大学校园的机会。9月28日，丁彪一大早就赶到江苏卫生健康职业学院报到，成为该校2019年面向社会人员招收的10名退伍军人之一。

今年，全国高职扩招100万人。7月，江苏省20所试点高职院校面向社会人员招生工作陆续开展。据江苏省教育厅统计，计划招生共7400人。作为试点学校之一的江苏卫生健康职业学院今年在社会人员中录取了118人。

值得一提的是，近日，江苏省教育厅提前公布了第二批面向社会人员开展全日制学历教育的高职院校和专业名单，本次共有80所试点高职院校的357个专业对社会人员开放，招生计划数43060人。

丁彪的老家在江苏邳州，高中毕业后，他就应征入伍。2014年退伍后，他来到南京，换了好几份工作，一直没能找到让他满意的工作。今年全国两会结束后，他在战友群里看到，退伍军人将有机会接受高等职业教育。

该校共有3个专业向社会人员招生，分别是健康管理、医学美容技术、医疗设备应用技术。丁彪说，现在大家对健康都很重视，各种体检机构、养老机构等也会有很多工作机会。

今年40岁的南京人胡继兰也报考了健康管理专业。只有初中文凭的她在南京一家宾馆做服务员。由于宾馆经常承接卫生相关培训，胡继兰发现自己“知识严重短缺”。这次，她认真准备考试，并拿到了录取通知书。尽管有学业压力，但是她说一定会加倍努力，给她的两个孩子作表率。

毕业于安徽医科大学临床医学专业的毛剑是南京高淳区一家乡镇卫生院的副院长。根据最新医改方向，每个乡镇都要成立农村区域医疗中心，也会不断引进一些高端的仪器设备，而毛剑也开始分管相关工作。

他多年所学“有点跟不上”，比如引入的仪器设备该如何使用，仪器设备坏了该如何维修，大概多少费用等问题都需要专业人员，而基层缺乏这样的专业人员。毛剑成为“第一个吃螃蟹”的人，他报考了医疗设备应用技术专业。

作为本科毕业生，毛剑这次“回炉深造”也让身边很多人不理解。但他对自己的职业规划非常清晰，“高职院校注重实操性，不像本科生或者研究生教育，更侧重理论和研究。”

江苏卫生健康职业学院党委副书记、院长时玉昌介绍，针对社会人员招生，学校认真分析了招生环境和市场需求，拿出了既是学校优势又是市场紧缺的3个专业招生，尽最大努力满足社会人员对于上大学、学知识的梦想与期待。录取的社会人员中，退伍军人、农民工、企业一线员工占比90%以上。下一阶段，学校还将针对护理专业面向社会人员进行第二次招生，也欢迎符合条件者积极报考。

时玉昌表示，学校将严格控制质量，打造精品。对于招收的社会人员的理论与实践考核与同专业其他全日制在校生实行一张试卷。同时实行“1+X”证书制度，即学生取得毕业证书的同时，指导其考取多个社会认可的职业资格证书，以增加学生的就业竞争力。（李超）

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