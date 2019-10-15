人民网>>教育>>滚动新闻

取消毕业“清考” 大学生还敢混日子吗

2019年10月15日08:47  来源：中国青年报
 
原标题：取消毕业“清考” 大学生还敢混日子吗

　　对于不少大学生来说，毕业“清考”是最后一道保护墙。近日，为严把考试和毕业出口关，全面振兴本科教育，教育部再出重拳，要求坚决取消“清考”制度。

　　10月12日对外公布的《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》（以下简称《意见》）明确指出：要完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，综合应用笔试、口试、非标准答案考试等多种形式，科学确定课堂问答、学术论文、调研报告、作业测评、阶段性测试等过程考核比重。加强考试管理，严肃考试纪律，坚决取消毕业前补考等“清考”行为。

　　不得不承认，一些大学生日常熬夜、旷课、滑水是有“底气”的。如果期末考试没有通过，还可以参加补考；补考没过还可以重修；若学校不允许重修，或重修考试仍然没有通过，毕业前还会有一次考试机会，这就是大家熟知的“清考”。

　　作为学生的学业能力是否可以达到毕业标准的最后一道检测，“清考”的意义不言而喻。然而，在很多学校，“清考”其实就是一次集体的大型“放水”现场。取消“清考”制度，针对本科生的毕业考核进行严格管理，拆除了平稳毕业的最后一道保护墙，将大学生赶出“安乐窝”，从学生主体入手倒逼本科生教学效果的提升。

　　事实上，取消“清考”的风潮并非首次刮起。2011年，中南财大、首都经济贸易大学、北京工业大学等高校就取消了“清考”制度；2013年，西华大学也发布公告称“从2012级学生起，取消毕业前增加的一次补考”；自2018年教育部提出取消“清考”制度后，广东财经大学、河北地质大学、广州大学等多所高校先后发布通知，明确取消“清考”制度。

　　在官方政策方面，江西省于2019年印发《江西省教育厅关于全面振兴本科教育的实施意见》，提出完善学生学业评价机制，全面取消“清考”；河南省也发布文件指出，将“逐步取消清考制度”。

　　当毕业失去了捷径，重视过程、脚踏实地，显然比投机取巧更靠谱。因此，取消“清考”制度，不仅可以起到鞭策大学生认真学习的作用，也可以在很大程度上扭转其唯结果论的被动学习观。

　　《意见》还指出，要将阅读和锻炼纳入考核标准，体育测试不合格者不能毕业；同时，积极倡导教授给本科生上课，提升本科生教师队伍实力。这些都是为全面振兴本科教育做出的积极尝试。

　　青春年华本该是最有进取精神的年纪，大学生活的重要意义便在于“求真知、练本领”，大学生浑浑噩噩、颓废堕落，最终后悔莫及的案例屡见不鲜。2018年，华中科技大学便有18名学生因学分不达标从本科转为专科；去年，中国科学院大学的一门选修课，22名同学因作业抄袭被判0分，更是为热衷作“知网搬运工”的同学们敲响警钟。

　　警钟敲响之时，学校也应该反思。提升本科教学质量，严把考试关是必经之路。目前中国高等教育的覆盖范围已经超过了15%，高等教育正在从精英教育，转变为大众教育。而中国高等教育的模式则一直奉行“严进宽出”，此次取消“清考”，无疑对“宽出”进行了重要调整。

　　在最好的年华，别做让自己后悔的事情。（吕京笏）

(责编：李依环、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved