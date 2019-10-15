原标题：取消毕业“清考” 大学生还敢混日子吗

对于不少大学生来说，毕业“清考”是最后一道保护墙。近日，为严把考试和毕业出口关，全面振兴本科教育，教育部再出重拳，要求坚决取消“清考”制度。

10月12日对外公布的《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》（以下简称《意见》）明确指出：要完善过程性考核与结果性考核有机结合的学业考评制度，综合应用笔试、口试、非标准答案考试等多种形式，科学确定课堂问答、学术论文、调研报告、作业测评、阶段性测试等过程考核比重。加强考试管理，严肃考试纪律，坚决取消毕业前补考等“清考”行为。

不得不承认，一些大学生日常熬夜、旷课、滑水是有“底气”的。如果期末考试没有通过，还可以参加补考；补考没过还可以重修；若学校不允许重修，或重修考试仍然没有通过，毕业前还会有一次考试机会，这就是大家熟知的“清考”。

作为学生的学业能力是否可以达到毕业标准的最后一道检测，“清考”的意义不言而喻。然而，在很多学校，“清考”其实就是一次集体的大型“放水”现场。取消“清考”制度，针对本科生的毕业考核进行严格管理，拆除了平稳毕业的最后一道保护墙，将大学生赶出“安乐窝”，从学生主体入手倒逼本科生教学效果的提升。

事实上，取消“清考”的风潮并非首次刮起。2011年，中南财大、首都经济贸易大学、北京工业大学等高校就取消了“清考”制度；2013年，西华大学也发布公告称“从2012级学生起，取消毕业前增加的一次补考”；自2018年教育部提出取消“清考”制度后，广东财经大学、河北地质大学、广州大学等多所高校先后发布通知，明确取消“清考”制度。

在官方政策方面，江西省于2019年印发《江西省教育厅关于全面振兴本科教育的实施意见》，提出完善学生学业评价机制，全面取消“清考”；河南省也发布文件指出，将“逐步取消清考制度”。

当毕业失去了捷径，重视过程、脚踏实地，显然比投机取巧更靠谱。因此，取消“清考”制度，不仅可以起到鞭策大学生认真学习的作用，也可以在很大程度上扭转其唯结果论的被动学习观。

《意见》还指出，要将阅读和锻炼纳入考核标准，体育测试不合格者不能毕业；同时，积极倡导教授给本科生上课，提升本科生教师队伍实力。这些都是为全面振兴本科教育做出的积极尝试。

青春年华本该是最有进取精神的年纪，大学生活的重要意义便在于“求真知、练本领”，大学生浑浑噩噩、颓废堕落，最终后悔莫及的案例屡见不鲜。2018年，华中科技大学便有18名学生因学分不达标从本科转为专科；去年，中国科学院大学的一门选修课，22名同学因作业抄袭被判0分，更是为热衷作“知网搬运工”的同学们敲响警钟。

警钟敲响之时，学校也应该反思。提升本科教学质量，严把考试关是必经之路。目前中国高等教育的覆盖范围已经超过了15%，高等教育正在从精英教育，转变为大众教育。而中国高等教育的模式则一直奉行“严进宽出”，此次取消“清考”，无疑对“宽出”进行了重要调整。

在最好的年华，别做让自己后悔的事情。（吕京笏）

(责编：李依环、岳弘彬)