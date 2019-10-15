原标题：丁石孙先生逝世 为什么那么多人怀念他

10月12日，著名数学家、教育家、社会活动家，北京大学原校长丁石孙在京逝世，享年93岁。尽管丁石孙先生的身上，有着全国人民代表大会常务委员会副委员长、中国民主同盟中央委员会主席等诸多显赫、闪耀的头衔与光环。然而，当先生去世的消息传来，有如雪片飞来的悼念与追忆，大多数都在缅怀他作为北大校长的那段时光。

正如一名北大84级毕业生在其所作的悼亡诗中所写——“坦荡真君子，卓尔大学人。燕园一国士，五载掌黉门。”在任校长期间，丁石孙先生以其高尚的人格、正直的作风，在有幸承蒙其教谕的莘莘学子心中留下了难以磨灭的深刻印象。而在燕园之外，作为声名在外的“名校长”，丁石孙先生也影响了诸多同为教育工作者的后辈，树立了垂范后世的教育楷模。

回首望去，20世纪的激荡百年，是大学教育在中国从落地生根到开花结果的百年，也是像丁石孙这样的“名校长”竞相涌现、美谈不绝的百年。蔡元培、张伯苓、竺可桢、蒋南翔、郭影秋……这些人们听来耳熟能详的大名，不仅写就了那些至今为人所称道的治校掌故，让后世教师、学子钦佩不已，同时也见证、记录了中国高等教育曲折而壮阔的发展与勃兴。

在那些“名校长”活跃的年代，中国的高校数量不多，发展也相对不成熟，因此，校长个人扮演的角色，对一所高校的风貌与水准至关重要，甚至可能起到决定性的作用。在这种情况之下，一个好校长的存在，对学校师生的意义是非凡的。然而今天，我国高等教育体系早已发展得相对成熟，每一所大学都像是一台精密复杂的仪器，其运转更多依赖学校的理念与制度，而非仅在于校长个人。在这种情况下，学校的治校、治学理念已经发生了根本变化，但大学的价值和意义，依然可以从过去里那些“名校长”的身上找到答案。

显然，每一个能在历史上留下姓名的大学“名校长”，代表的都不仅是其个人或是其供职的学校，而是他们治校、治学的杰出理念。今天的教育工作者，囿于外部条件天翻地覆的变化，当然不可能也没有必要直接效仿过去这些“名校长”治学、治校的方法与手段，但今人却可以找到他们身上共通的精神思想，并对其加以继承和发扬。

这些知名校长中，有人在乱世当中，种下了“思想自由，兼容并包”的火种（蔡元培），有人发出了“救国须改造中国，改造中国先改造人”的急呼（张伯苓），也有人给学生留下了“将来毕业后要做什么样的人？”的天问（竺可桢）。他们留下的精神遗产，都有其各自的独到与不同之处，但他们身上都有一个至关重要的共同点，那就是把将学生培育成社会的有用之才放到第一位，本着一切为学生负责的态度工作、履职。

对于今天的教育工作者而言，这同样是最重要的事情。培育学生，育德树人，永远都是大学最重要的工作。如此，我们便不必纠结于这个时代有没有“名校长”的问题，因为我们知道，只要有为学生殚精竭虑的教育工作者，那些“名校长”的精神便已得到了传承与发扬。（杨鑫宇）

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