原标题：国家重奖创新创业教学名师

新华社杭州10月15日电（记者俞菀）15日，在第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛现场，中国教师发展基金会颁发教学大师奖、杰出教学奖和创新创业英才奖。其中，教学大师奖、杰出教学奖分别奖励每人150万元和100万元，旨在表彰为人才培养做出突出贡献的高校教师。

据悉，为更加科学公平遴选出获奖者，国内高等教育教学领域多位专家共同成立了评审专家委员会。“候选人采取同行专家提名的方式，而非个人申报或组织推荐。获奖者必须在人才培养方面取得突出成绩、在国家战略性紧缺人才培养方面做出杰出贡献、具有全球卓越教学影响力并长期扎根教学一线。”中国工程院院士谢和平说。

清华大学姚期智院士获得首届教学大师奖。他是“图灵奖”获得者，更是教学大师，创办的“姚班”模式被评为“最优秀的本科教育”，成为拔尖创新人才培养的领跑者。

北京大学黄如、复旦大学闻玉梅、南京大学卢德馨、浙江大学吴晓波和西安交通大学何雅玲等5人获得杰出教学奖。他们既有长期深耕教学一线立德树人的“共性”，又以不同的方式为人才培养做出了突出贡献。

据介绍，黄如是中国科学院年轻的女院士，任教20余年培养了一批批能够制造“中国芯”的优秀青年；闻玉梅为基础医学人才培养倾尽心血，打造《人文与医学》网络共享课赢得了全国400多所高校10余万学生追捧；吴晓波提出了“二次创新”管理理论，组织创办了“高技术创新创业管理强化班”；何雅玲是全国教书育人楷模，在能源开发与高效利用领域孜孜以求；卢德馨是大理科班人才培养模式创新的先锋，是基础科学人才培养体系改革的杰出代表。

“未来的教育是为民解忧、为国担当。医学领域的创新创业人才培养目标，就是手中掌握的一切知识和技术，都是为了更好地尊重和保护生命。”闻玉梅说，“这次设立的奖项，是对无数奋斗在教学一线的高校教师的表彰。希望更多高校老师，既是学术精湛的专家，又是能在讲台上融会贯通的教师。生命不息，耕耘不止。”

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