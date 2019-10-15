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教育部：将探索推进高校扶贫组团模式

2019年10月15日19:11  来源：新华网
 

　　新华社北京10月15日电（记者胡浩）记者15日从教育部新闻通气会上了解到，随着脱贫攻坚的深入推进、任务的不断提高和形势的发展变化，教育部将探索推进高校扶贫组团模式，开展地域群、组团式、联盟化的高校合力攻坚。

　　教育部发展规划司副巡视员晁桂明说，教育部将加强高校间扶贫工作的合作和交流，结合贫困地区需求，集聚部分高校学科专业优势或匹配互补优势，做大做强做优贫困地区产业，健全和巩固优化产业链条，打造高校扶贫新品牌。同时，教育部还将加大高校扶贫的人才和科技服务支撑，促进高校扶贫与乡村振兴的有机衔接，组建成立教育扶贫和乡村振兴专家人才库。

　　他介绍，近年来，教育部扎实推进教育脱贫攻坚行动，构建了较为完善的教育扶贫政策体系、投入体系、项目体系、资助体系和保障体系，组织动员全教育系统力量，合力攻坚克难，推动教育行业扶贫、定点联系滇西、定点扶贫等工作取得了明显成效。目前，75所直属高校尽锐出战，已全部投入扶贫工作。省属高校也在各省区市党委、政府统筹领导下，积极参与扶贫工作。通过聚焦教育扶贫、强化智力扶贫、开展健康扶贫、促进科技扶贫、加强社会扶贫、创新工作模式等，各高校逐步形成了具有“高校品牌”的特色扶贫路径。

(责编：岳弘彬)
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