2019高等教育国际论坛年会在兰州大学举行

高等教育国际论坛年会现场（校方供图）

人民网讯 10月12日至13日，由中国高等教育学会主办的“2019高等教育国际论坛年会”在兰州大学召开。本次论坛以“高等教育现代化的国际视野与中国经验”为主题，来自美国、俄罗斯、英国、日本、加拿大等24个国家的60多位外籍专家，及百余所国内高校的专家、学者，共计1400余人参会。

“18年来，‘高等教育国际论坛年会’在推动中国与世界高等教育的交流合作中作出了积极贡献。”开幕式上，围绕推进“双一流”建设和加快建设高等教育强国，教育部党组成员、副部长翁铁慧谈了三个方面的思考：一是明确目标定位，坚持初心使命；二是把握关键举措，坚定奋进前行；三是加强保障支撑，坚持科学治理。

兰州大学党委书记袁占亭在发言中指出，探寻实现高等教育现代化的国际视野与中国经验，推动东西部地区协同发展，推进教育现代化建设，是当前的一项重大课题。面向未来，兰州大学将坚持“三个主动”，更加主动地扎根甘肃大地、西部大地和中国大地，努力在国际高等教育和科技学术舞台上展示兰大形象、贡献兰大力量。

关于如何办好中国特色的高水平大学，中国高等教育学会会长杜玉波在大会主旨报告中提出了五个基本点：一是坚持立德树人的核心点；二是推进学科建设的着力点；三是抓好人才队伍的支撑点；四是强化党的建设这个关键点；五是扩大对外开放的发展点。

主论坛上，多位来自国内外高校的知名专家围绕全球化与创新性学习、高等教育促进可持续发展、高等教育现代化的高质量要求与内涵、建设世界一流大学的实践与思考等相关议题做了研讨。本次论坛年会另设“世界高等教育现代化的新挑战与新趋势”“‘双一流’建设和‘双高计划’建设研究”“本科教育质量提升与新时代人才培养”“‘一带一路’沿线国家高等教育发展研究”四个分论坛，40余位国内外高等教育领域专家学者围绕主题展开相关研讨。论坛年会同期举办了“高等教育学第17届博士生论坛”，同时召开了博士生导师报告会。

“高等教育国际论坛年会”迄今已经连续举办了19届。本次论坛年会由中国高等教育学会主办，甘肃省人民政府支持，兰州大学承办，甘肃省教育厅、北京师范大学教育学部高等教育研究院协办。（李依环 王婧宁）

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