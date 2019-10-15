人民网>>教育

2019高等教育国际论坛年会在兰州大学举行

2019年10月15日15:54  来源：人民网-教育频道
 

高等教育国际论坛年会现场（校方供图）

人民网讯 10月12日至13日，由中国高等教育学会主办的“2019高等教育国际论坛年会”在兰州大学召开。本次论坛以“高等教育现代化的国际视野与中国经验”为主题，来自美国、俄罗斯、英国、日本、加拿大等24个国家的60多位外籍专家，及百余所国内高校的专家、学者，共计1400余人参会。

“18年来，‘高等教育国际论坛年会’在推动中国与世界高等教育的交流合作中作出了积极贡献。”开幕式上，围绕推进“双一流”建设和加快建设高等教育强国，教育部党组成员、副部长翁铁慧谈了三个方面的思考：一是明确目标定位，坚持初心使命；二是把握关键举措，坚定奋进前行；三是加强保障支撑，坚持科学治理。

兰州大学党委书记袁占亭在发言中指出，探寻实现高等教育现代化的国际视野与中国经验，推动东西部地区协同发展，推进教育现代化建设，是当前的一项重大课题。面向未来，兰州大学将坚持“三个主动”，更加主动地扎根甘肃大地、西部大地和中国大地，努力在国际高等教育和科技学术舞台上展示兰大形象、贡献兰大力量。

关于如何办好中国特色的高水平大学，中国高等教育学会会长杜玉波在大会主旨报告中提出了五个基本点：一是坚持立德树人的核心点；二是推进学科建设的着力点；三是抓好人才队伍的支撑点；四是强化党的建设这个关键点；五是扩大对外开放的发展点。

主论坛上，多位来自国内外高校的知名专家围绕全球化与创新性学习、高等教育促进可持续发展、高等教育现代化的高质量要求与内涵、建设世界一流大学的实践与思考等相关议题做了研讨。本次论坛年会另设“世界高等教育现代化的新挑战与新趋势”“‘双一流’建设和‘双高计划’建设研究”“本科教育质量提升与新时代人才培养”“‘一带一路’沿线国家高等教育发展研究”四个分论坛，40余位国内外高等教育领域专家学者围绕主题展开相关研讨。论坛年会同期举办了“高等教育学第17届博士生论坛”，同时召开了博士生导师报告会。

“高等教育国际论坛年会”迄今已经连续举办了19届。本次论坛年会由中国高等教育学会主办，甘肃省人民政府支持，兰州大学承办，甘肃省教育厅、北京师范大学教育学部高等教育研究院协办。（李依环 王婧宁）

(责编：李依环、何淼)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved