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“量子波动速读”1分钟读10万字？家长需培养科学教育观

2019年10月15日10:51  来源：科技日报
 
原标题：“量子波动速读”1分钟读10万字？反映家长缺失科学素养

以高速翻动书本(甚至不翻开书本阅读)，就能理解书中内容，花上1—5分钟就能读上10万字——最近，打着量子旗号扯来“波粒二象性”的“量子波动速读”火了。这种培训方式号称能全面提升儿童阅读能力，收费动辄数万元，吸引来不少学员，甚至还搞起了比赛。

其实，仔细阅读“量子波动速读”的宣传资料就能发现，创立这种阅读方法的人，既不懂量子力学，也不懂脑科学，更不懂少儿教育。快速翻书，书中文字就以影像形式进入大脑，从而实现“一目百行”，这种能力已经超越了科学认知范畴，用更通俗的话说，简直是“特异功能”。

类似的骗局媒体已经报道了不少。多年前，就有“蒙眼识字”的培训。培训机构说，人脑中的松果体是人的第三只眼，用某种方式开发松果体后，大脑就能自行感知周围的物体、文字和图像。实际上，松果体负责的是分泌激素，并无任何实验证据证明，松果体能让人闭眼认字。而被培训机构叫来现场展示“蒙眼识字”的学生，事后也承认，他们偷看了。

现在，骗术并没有升级，只是换了一套说法。松果体、高级感知能力、量子、波粒二象性……把一个个公众有些陌生的科学术语任意排列组合，培训机构就为某种神秘的培训方式提供了合理性和权威性。

可是，为什么要让孩子学习“蒙眼识字”？为什么要让孩子在几分钟内读完一本书？轻信这类培训机构，家长缺失的是科学素养，更是科学的教育观。

家长让孩子走捷径的心愿如此强烈，他们坚定地相信自己的孩子与众不同，欠缺的只是一个秘方、一个诀窍。培训机构卖的，就是神童梦。就算家长自己也半信半疑，但抱着“万一呢”的想法，他们还是奉上真金白银，让孩子去当一回试验品。

只是，让孩子成为神童，就是教育的目的吗？家长都望子成龙、望女成凤，但培训机构兜售的表演性技能，究竟对他们漫长的人生道路有何作用？让孩子自己去探索，去体验吧，也要允许他们失败，允许他们普通。不要用非理性的方式解决教育焦虑，也不要拉着孩子一起成为科学的反叛者。

骗子机构需要监管，但家长，也需要调整心态。否则，下次若骗子换了一套话术，他们还会再次入坑。（张盖伦）

(责编：实习生(王婧宁)、何淼)
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