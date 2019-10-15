277 支代表队角逐全国计算机博弈大赛20个竞赛项目

人民网讯 2019年“竞技世界杯”中国大学生计算机博弈大赛暨第十三届中国计算机博弈锦标赛12日在中央民族大学启幕。中央民族大学党委常委、副校长石亚洲表示，计算机博弈大赛不仅为“博弈”爱好者搭建竞技切磋平台，更是培养人才、发现人才的重要途径。

中国大学生计算机博弈大赛 中央民族大学供图

据介绍，具有藏族文化隗宝美誉的非遗文化项目“久棋”首次亮相了中国计算机博弈大赛。中央民族大学信息工程学院院长吴立成介绍，组委会联手西藏自治区藏棋协会，举办藏族久棋青少年计算机博弈表演赛，“是赛事一大亮点”，为民族文化保护与传承以及中小学生人工智能的科学普及与教育贡献力量。

“计算机博弈的核心是智能算法、关键是计算机技术、基础是程序编码。”大赛组委会主席、中国人工智能学会机器博弈专业委员会主任张小川表示，组委会立志将徐心和教授开创的中国计算机博弈事业发扬光大，让计算机博弈大赛成为人工智能领域培养人才的强力平台。通过赛事，调动大学生群体对人工智能的研究热情，激发科技创新潜能，培养这一群体的科学素养和专业实践技能。

中国大学生计算机博弈大赛仅面向在校学生，设有五子棋、六子棋、点格棋、苏拉卡尔塔棋、亚马逊棋、幻影围棋、不围棋、爱恩斯坦棋、军棋、海克斯棋10个竞赛项目；中国计算机博弈锦标赛面向所有人员，设有中国象棋、围棋、九路围棋、十三路围棋、国际跳棋(100)、国际跳棋(64)、二打一扑克牌、桥牌、德州扑克、藏族久棋10个竞赛项目。

据悉，本次大赛由中国人工智能学会、教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会联合主办，中央民族大学、竞技世界(北京)网络技术有限公司共同承办。来自全国46 所高校和9 家单位（机构）的277 支代表队参加了本次大赛。

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