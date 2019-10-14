北京电影学院举办《我和我的祖国》影片放映交流活动

活动现场 校方供图

9月29日，北京电影学院举行影片《我和我的祖国》放映交流活动。这既是学校“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的一项重要内容，也是“开学第一课”师生思想政治教育活动的重要一课。

影片由《前夜》、《相遇》、《夺冠》、《回归》、《北京你好》、《白昼流星》、《护航》等七个故事构成，由七位导演联合执导。七十年、七个历史瞬间，通过七组普通人与祖国大事件息息相关的七个经历，见证大时代，献礼新中国成立70周年。

影片总监制、总制片人黄建新就毕业于北京电影学院，七位导演中的陈凯歌、管虎、薛晓路、宁浩、文牧野等五人均毕业于北影，同时参与演出的田壮壮、黄渤、张嘉译、周冬雨、朱一龙、陈飞宇等许多北影优秀校友以及在校师生都参与了这部影片的拍摄和制作，他们共同用心用情地在为祖国母亲献上这份厚礼，这份情感的凝聚和释放令每一个北影人为之感动、自豪。

在活动中当被问及首映礼上，与其他六位导演同台，最强烈的感受是什么？薛晓路老师深情地回答：“是传承。”“首映礼台上、台下涵括了从‘五零后’一直到‘八零后’的导演，很多人表示，‘祖国80周年献礼的时候，希望我们也能拍出这样一部电影！’当时我们特别感动，台上和台下，就是一种传承，是用电影向祖国献礼，去表达对祖国的热爱。而更让我自豪的是，在这个传承中，有那么多的创作者都来自北京电影学院！”

同学观看影片《我和我的祖国》 校方供图

“为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴”，这个初心和使命是激励中国共产党人不断前进的根本动力。影片开场，五星红旗在天安门前的第一次飘扬，中国第一颗原子弹发出的第一声‘东方巨响’，中国女子排球队第一次站在奥运会的冠军领奖台上，香港回归后钟表转动的第一秒，‘九三’阅兵飞机起飞后触碰的第一片云彩，神舟十一号飞船成功着陆扬起的第一颗尘土，电影所讲述的七个历史瞬间，每一个都让人刻骨铭心、热泪盈眶，全场爆发了16次热烈掌声。北京电影学院师生在这样用心策划的主题教育活动中，一起重温峥嵘岁月，共话初心使命。

李政武同学认为，“我们和祖国真的是分不开的，团结的力量是强大的，每人献出一份力，才有了中华人民共和国繁荣昌盛的今天。观影过程中，既有捧腹大笑，也有热烈鼓掌，更有悄悄留下的感动的泪水。是的，祖国的强盛是每一个中华儿女的心愿，回首七十年风雨征程，我们将继续不忘初心、牢记使命，砥砺前行！”

姜畅雨同学则表示，“记忆不会湮灭，我们每个人对祖国的记忆与感动都铭刻在我们的血液里。影片以众生的缩影见中国的繁荣，从每个人眼角的一抹泪花中倒映祖国的强大。时逢建国七十年，愿祖国：繁荣昌盛！”

（北京电影学院供稿）

(责编：何淼、岳弘彬)