有一种肯定叫“留下来”

今年5月，纪尚革在略阳县白雀寺镇何家坪村驻村扶贫已满一年。按照当初他和工作单位的约定，同事来接替他继续完成单位的扶贫任务。但让纪尚革没想到的是，何家坪村的村民们写了一封联名信，请求他继续留在何家坪村。“看着信里的红手印，我也舍不得走了。”纪尚革说。这一年来，他为何家坪村累计争取扶持资金50余万元，销售乌鸡、香菇等农产品近30万元。纪尚革也觉得自己还能为何家坪村再做点事。

“驻进”群众心里

纪尚革是西安理工大学印刷包装与数字媒体学院的党委副书记、副院长。2018年，学校开展结对帮扶选拔驻村工作队队员时，纪尚革的态度并不积极。他的母亲已经70多岁了，岳母患了肺癌，孩子又正值小学升初中的关键时期。“就一年，当作这是一个回报社会的机会。”纪尚革在心里劝解自己。

2018年5月，纪尚革被西安理工大学选派至略阳县白雀寺镇何家坪村。

何家坪村有5个村民小组，共171户605人，其中建档立卡贫困户91户318人，贫困发生率高达53%。

“想象过村里的情况会比较落后，但现状比想象中更糟糕。”初到何家坪村，纪尚革懵了，村里山大沟深，交通不便，空气潮湿，饮食不惯、语言不通……

去年5月的何家坪村正值汛期，经常发生山体滑坡。白雀寺镇的工作人员特地安排纪尚革住进镇政府，让他适应一段时间。但他却迅速投入了工作，天天上山，挨家挨户去走访。走访的次数多了，村民和纪尚革之间也越来越亲近了。

两个月后，略阳县发生“7·11”“7·14”特大洪灾。位于嘉陵江边的何家坪村受灾严重，通往外界的唯一一艘渡船被洪水冲走。没了船，村民过不了河、出不了山都是小事，全村人的生活补给进不来却是个大事。初来乍到的纪尚革受到了考验。他向西安理工大学分管领导汇报了受灾情况，积极同村干部商量应对之策。他坚持天天上山，实地查看村民家里的受灾情况。到村民家里的路不通了，他就绕道去，原本不到20分钟的路程，他步行了2个多小时。

在纪尚革的努力争取下，西安理工大学很快向何家坪村捐款10万元用于购买渡船，修复道路。新买的渡船运回来时，渡口上围满了闻讯赶来的村民。他们满含深情的感谢声，让纪尚革第一次清晰地认识到他对何家坪村的责任。

2018年7月，纪尚革欣然接受略阳县委组织部的委任，成为何家坪村驻村工作队长。

甘当“鸡队长”

纪尚革刚到何家坪村驻村时，村里没有一个明显的增收带贫产业。村里唯一的合作社，因销路不畅让负责人曹义军着急不已。

曹义军原本是村里的建档立卡贫困户。2018年，他响应政策，养殖乌鸡2400多只。精心喂养的乌鸡眼看就要出栏了，却无人问津。乌鸡卖不出去，每5天就要吃掉1吨粮食，原本用来致富的乌鸡却成了曹义军的“要命鸡”。

“只有曹义军的问题解决了，其他村民才会对发展产业树立起信心。”纪尚革想到了互联网。纪尚革帮曹义军申请开通了网店，找专人设计制作了包装盒，手把手教曹义军如何通过网络接单销售。他自己也申请开通了“西理工驻何家坪村工作队”微信公众号，对略阳乌鸡进行宣传推广。纪尚革还在西安理工大学开设的“略阳农特产品直营店”最显眼的位置，摆上了曹义军的乌鸡。每次回学校办事，纪尚革的车上载满了熟人定购的乌鸡。同事朋友打趣道：“你这个纪队长这下成了名副其实的‘鸡队长’了”。他笑着说：“只要能帮村民脱贫致富，我还就愿意当这个‘鸡队长’。”

曹义军的乌鸡销售的比预想得快。10多万元的收入让曹义军下定决心继续养乌鸡。周边的村民也打消了疑虑，想加入曹义军的合作社。

今年，曹义军扩建了鸡舍，乌鸡养殖规模扩大到了1万只，带动周边10多户村民共同致富。

点亮脱贫路

何川是个退伍军人，原本在外务工，考取了职业农民证书后返乡创业。他谋划利用家乡的土地资源发展林果种植，但他不知道应该选择哪个品种。何川觉得纪尚革是个“文化人”，思路广、点子多，于是去找他商量。

得知何川的想法后，纪尚革立即联系了略阳县农业农村局。县农业农村局的技术人员实地考察后，为他推荐了桃子和李子种植。纪尚革又带着何川到杨凌农业高新技术产业示范区实地考察、拜访种植专家，最终帮助何川确定种植4种不同时间段成熟的良种蜜桃。品种确定后，纪尚革又通过个人关系，免费引进7000株价值12.6万元的良种桃树苗，让何川在村里栽植蜜桃50亩。何川成立了陕西秦嘉农业发展有限公司。纪尚革还说服村里41户村民以土地流转和资金入股的方式加入何川的公司。

看着初具规模的种植园，何川说：“按照专家预算，3年后，每亩桃树会有2.5万元左右的收入。今年，我们还在桃树林里尝试套种了10亩西瓜。”

在纪尚革的引导下，何家坪村已先后成立4家农民种植养殖专业合作社，越来越多的贫困户通过发展产业实现了脱贫致富。

在2018年度干部驻村联户扶贫工作考核中，纪尚革在略阳县所有省级单位派驻干部中排名第一。由于工作扎实，成绩突出，纪尚革还被略阳县、白雀寺镇的相关部门评为优秀驻村工作队队长。

(责编：实习生(李萌)、孙竞)