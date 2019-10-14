科技人如何能为祖国健康工作70年

92岁的陈俊武院士走到哪里都不用人搀扶。

陈俊武院士指导设计的180万吨/年甲醇制低碳烯烃（DMTO）工业装置，该技术在他87岁时获评国家技术发明一等奖。陈香生/摄

如果在中国做个调查，估计不少人曾经的理想都是当科学家。但事实让人望而却步——做基础研究、大工程，太苦太枯燥太熬人。有那么多英年早逝、壮志未酬的憾事，所以做一个能为祖国健康工作70年的科学家，成为一个时代的楷模，是一个多么有诱惑力的理想啊。

中科院院士陈俊武今年92岁，工龄与新中国同龄，1949年从北大工学院化工系毕业，现在还在打卡上班。当年他是中国石油化工行业炼油领域催化裂化工程技术的奠基人，现在他又是中国节能减排事业的重要干将。

陈俊武在央视时代楷模发布厅以92岁高龄，精神十分集中地录制了一天节目，期间见缝插针地跟中国青年报·中国青年网记者介绍了自己的长寿经。

节制

陈俊武腿很长，步子很轻，在楼梯上上下下也不觉吃力。一边走路一边跟记者聊天，反应机敏，答问条理清晰。在央视37层的天空之眼，很多人都恐高不敢过去，他却笑眯眯地甩开身边人，张开双臂轻盈地从玻璃上走过。

被问及长寿良方，他想了想说，我小时候穷，整个中学大学都是走读，整整10年每天步行上下学，走路锻炼人！

民国末年的北大工学院位于今天北京的官园附近，而陈俊武的家在西四。用现在的百度地图测算，一个来回将近6公里。而他的步子总是很快。

西四是美食一条街。路过老字号，肉香扑鼻，他脚步反而更快了。“砂锅居白肉，好看不好吃啊，我家穷”。

陈俊武的母亲一个人抚养孩子，没啥收入。倒是因为他考上了北大，当时的北平政府给他每月一袋面粉的补助。虽然母亲来自于一个很讲究吃的地方——福州。但当时物质匮乏，饭菜很简单，总就那两样。

也因此，陈俊武每顿只吃个七分饱，养成了吃饭节制的习惯，而且他很讲究卫生，“从不去小摊、排档吃乱七八糟的东西”。

上个世纪60年代初，他被石油工业部抽调来北京汇报工作。正遇到3年困难时期，他没有北京粮票，好多东西不能买。石油部副部长对他们说：我知道你们中午熬白菜，晚上白菜熬，生活艰苦。但我也没办法解决，请你们克服一下！

这时候的陈俊武就表现了他的与众不同。

当时大学毕业生一个月55元工资。但陈俊武是解放前的老大学生，一个月有100多元。

他把每月工资的四分之一拿出来寄给穷亲戚。因为缺少营养，很多人得了肝病，身上浮肿。

“身体是干事业的根本，绝对不能让自己垮掉！”平时没办法。星期天休息，陈俊武起个大早，去北京大名鼎鼎的东安市场开荤。在那个处处凭票的时代，只有领到带鱼票，才有资格买油炸带鱼，给自己补补蛋白质。

排队领到票，到买带鱼中间有个时间差。陈俊武就到两个地方等待，一个是王府井的新华书店，一个是外文书店，安安静静读读书。到10点半，东安市场的师傅大勺一敲，带鱼下油锅了，他的肚子也咕咕叫了。这时候他再去排队买带鱼，时间安排得严丝合缝，精神和胃口都获得了巨大满足。

如今，陈俊武爱吃肉，但当女儿把琳琅满目的菜精当地挑了一些放在他面前时，他面对诱人的红烧肉只夹了一筷子。

现在日子好了，很多人都喜欢大快朵颐。但人自身的消化能力也就这些，所以，陈俊武将小时候过苦日子只能吃七八分饱的习惯保持至今。他总是告诉周围人，我是无神论者，反对吃素，但也不能吃多了。

不抱怨

陈俊武像每一个进入职场的人一样，经历了命运的低潮、行业的变轨，各种沉浮曲折，以及科技日新月异带来的挑战。但他用了什么样的心态对待逆境或困难的情况呢？

上世纪60年代陈俊武到北京搞技术攻关的时候，条件艰苦。北京职工的宿舍都有暖气。而他们这些临时来京的人就只能住在没有暖气的后楼了。北京的寒夜不好过。陈俊武没有抱怨没有多愁善感，而是加班后，直接去锅炉房打一桶热水，把脚泡热了以后，用棉被一裹，赶紧睡着。

“国家在前30年，对知识分子是不是不够照顾？”陈俊武回答，遇到问题不能只从自己的得失去看，整个国家有全盘考虑，理解了，就没有那么多抱怨了。

陈俊武回忆，那个年代，老同志经常给他们做政治思想工作，大家都知道“我们这一代人就是为了建设国家而来的，中国要想翻身，就得靠我们这代人付出”。

更重要的是，“年轻时身边很多老同志都特别高尚。有一位叫杨瑞荣的同事，比我大七八岁，每天上班都特别早，把办公室里里外外拖得亮堂堂，办公桌收拾得利利索索，等我们来上班，一看就觉得心情舒畅。这些前辈都没有在意年纪大、职位高或者是不是吃亏了、牺牲了自己时间精力这些事。周围这样的人多了，我们年轻人吃点苦、多付出，就觉得是应该的了。”

高尚的氛围，要从自己做起。

所以，他不像一些事业有成的老人爱摇头感叹，世风日下人心不古、年轻人不行之类的。60多岁以后，陈俊武用了15年时间在青年工程师中选拔学员开高级人才培训班。讲课费自己分文不取，对他们说，希望更多的年轻同志踩在我的肩膀上再爬高一层，赶超世界的最高技术水平。

无我

从站起来富起来到强起来，陈俊武无疑是那一代知识分子最杰出的代表。

大二那年，学校组织化工系学生参观了日本人在辽宁抚顺的化工厂。站在当时世界仍算相当先进的人造油设备前，他被深深震撼了——原来，德国日本两个贫油国家，就是用这种煤炭炼油的办法，让飞机坦克横行世界。从此，在那位19岁的翩翩少年心灵深处，埋下了石油报国的种子，要用自己这辈子的努力，让祖国不再受辱。

中国的神舟飞船曾将一幅书法带入太空——虚空有尽，我愿无穷。

愿望、志向在中国的文化中，意义非凡。一个人如果一生坚定地执行自己利国利他的愿望，就会得到超乎小我的力量。

北大一毕业，陈俊武就去了东北苦寒之地抚顺，进入日本人废弃的人造石油厂工作。

等李四光找到大庆油田之后，他发现黏稠的大庆原油很难高效提炼国家急需的汽油、煤油、柴油，便开始攻关只有西方发达国家掌握的流化催化裂化技术。

中国当年穷，又面临世界性的能源危机，逼着陈俊武等科技工作者必须想出办法，用最少的钱，更高效地从有限的原油资源中提炼出国家短缺的轻质油品。

陈俊武在研究石油加工过程中，也在琢磨人这个个体，如何使生命提高含金量。他强调，无论加班多忙，晚上11点之前一定要睡觉，让身体得到及时充电。陈俊武掌握了比别人更强地使用时间的本领，不断学习。他不仅熟练地掌握英文和日文，也能看西班牙文、德文、俄文的资料和说明书。直到现在，他几乎每天在网上搜索，掌握最前沿的学术资料。

在陈俊武的同事们眼里，他非常任性，不要秘书不要专车。在这个行业大家都知道，“催化一响，黄金万两”。但是，陈俊武的行为做派完全不像这个行业的人——80岁高龄出差还坐硬卧的上铺，为了节约公家钱不肯吃火车餐。

人的身体就是一个工具，一贯知足、双目远眺、三餐有节、四体多勤，把最起码的物质需求保证好，掌握好辩证法，就可以安安心心地使用到老。

今天，中国已是世界第二大炼油强国，第二大流化催化裂化技术强国。中国70%的汽油是用陈俊武这个技术提炼的。很多发展中国家都来向中国讨教这个低投入高产出的技术。陈俊武又转而适应国家需求研究其他领域，87岁还获得了国家技术发明一等奖，如今他又开始研究节能减排新思路，他的论文被国内外学术杂志广泛转载。

历数中国长寿科学家，有一个很奇怪的现象。人们畏之如虎的辐射很强的核科学、化学化工业，有很高比例的科学大家活到了耄耋、鲐背之年，还有些成了期颐老人。

比如两弹元勋大多都很长寿。再比如，石化系统另一位像神一样的存在、1955年从美国归来的老科学闵恩泽院士，活到93岁高龄。

曾有科学工作者分析，首先，适度长期的辐射对身体“有杀菌作用”；其次，他们报国思想植根命运的底色，为国家做更多的愿望特别强烈，总觉得事情做不完；第三，工作奔波，很多事情要亲力亲为，身体主动被动地都必须有很多活动量；第四，忘我忘年，极度专注研究和眼下的难题，对生活要求低，行为有度；第五，用心如镜，世间烦恼都被反射出去了，没有真正被扰乱心神。

陈俊武曾遭遇严重车祸，差点“永别”。就是事业未完的执念，让他活了过来，而更珍惜工作的时光。他不迷信保健品保健药。有晚辈送他枸杞，他也因为枸杞的谐音是“苟且”，而拒吃。

说到底，从心所欲而不逾矩的陈俊武良好的学习、研究、生活习惯，都是中学、大学期间养成的。陈俊武常说，“在短暂的人间世，做个有意义的世间人”。因为深知生命相对于历史的短暂，所以选择性地遗忘“生活之痒”，而通过“催化裂化”自己的有限时间，提高单位时间的含金量，达到相对于大多数人的长寿，为这个国家做更多的事。所以为祖国健康工作70年，也扩大了他生命的跨度、长度和亮度。

记者 堵力

(责编：何淼、岳弘彬)