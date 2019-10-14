少先队最宝贵的生日礼物

10月13日，在中国少年先锋队建队70周年之际，习近平总书记代表党中央亲切致信，在广大少先队员、少先队辅导员和少先队工作者中引起强烈反响，大家表示要按照习近平总书记贺信要求，传承红色基因，锐意改革创新，推动少先队事业实现新发展。

广大少先队员、少先队辅导员和少先队工作者普遍表示，习近平总书记的重要贺信，饱含深情、充满关爱、令人鼓舞，是给少先队最宝贵的生日礼物。

少先队员从习近平总书记的亲切话语中感受到了党的关爱就在身边、党的关怀就在眼前。北京市八一学校少先队员于小添说：“读了习爷爷的贺信，我感到习爷爷的关爱就在眼前。我是国庆70周年少先队鼓号队指挥，我们的方队走过天安门那一刻，我感到无比光荣，我会永远将爱党爱国的热情与精神融入到我的生活中。”江西省赣州市坪石学校少先队员温小芳说：“今天读到贺信，觉得习爷爷来到了我们赣州少年身边。我不能辜负习爷爷的期望，要热爱祖国，热爱人民，热爱党，做一名新时代的好队员。”新疆维吾尔自治区哈密市伊州区第一小学少先队员阿提拉·艾拜都说：“我读着贺信的时候，脑海里马上浮现出加入少先队时所立的誓言，我要按习爷爷的要求去做。”湖南大学子弟学校少先队员蒋李说：“9月29日我从电视上看到习爷爷给袁隆平爷爷戴上了共和国勋章，今天从爸爸手机的‘学习强国’里看到习爷爷写给我们的贺信，我和小伙伴们都很激动。我一定要听习爷爷的话，长大成为一名对建设祖国的有用人才。”天津经济技术开发区第二小学刘子阁说：“请习爷爷放心，我会以暑期我们寻访的‘天河一号’超级计算系统的孟祥飞叔叔等科技大咖为榜样，从小学先锋，长大做先锋。”

少先队辅导员从习近平总书记的谆谆教导中感受到了担负着为党育人的神圣职责。山东省济南市槐荫区少先队总辅导员赵青说：“习近平总书记发来的贺信温暖着全国亿万红领巾。贺信为少先队送祝福、指方向，我深感重任在肩。作为少先队辅导员，我们一定努力为党育人，同心追梦，接续奋斗。”云南省临沧市耿马傣族佤族自治县五华民族小学大队辅导员梅花说：“作为一名少数民族学校少先队辅导员，读完习总书记的贺信，我又一次提高了思想认识，也增强了做好少先队工作的信心。”上海市青浦区徐泾中学大队辅导员周慧兰说：“学习习近平总书记贺信，暖流回荡在胸口，光荣萦绕于脑海，力量充满心田。作为一名初中少先队辅导员，我要按贺信指明的方向，做好队员信仰的引路人，做好星星火炬的传递者，让红领巾更加鲜艳！”云南少先队志愿辅导员、时代楷模、南部战区陆军扫雷排爆大队四队战士杜富国说：“今天聆听了习总书记的贺信，我倍感使命光荣。我会与红领巾小朋友们讲中国军人的故事、讲红色革命故事、讲英雄楷模的故事，尽我所能帮助孩子们健康成长。”贵州省遵义市播州区马蹄镇沿河小学中队辅导员张三欣说：“我反复研读贺信，感觉字字重千钧。作为少先队辅导员，既幸福又感恩。我们要加强自身建设，发挥好基层少先队工作在立德树人中的作用。”

少先队工作者从习近平总书记的期望和鞭策中感受到了党中央对少年儿童和少先队工作的高度重视与肩负重任。湖北省少先队总辅导员徐明峡说：“我担任少先队大队辅导员将近20年了，今天从贺信中，我为从事党的少年儿童事业感到自豪，我要让红领巾更加鲜艳，为实现两个一百年目标奋斗。”浙江杭州市拱墅区少年宫副主任、区少先队总辅导员褚瑜玮说：“今天上午，我第一时间学习了习总书记的贺信，感受到党对少先队的关怀与重视。今后，我更要按照总书记指出的‘两个应该’的要求，清醒把握少先队根本性质，聚焦少先队主责主业，加强对党、团、队知识的学习与研究，坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，为新时代党和人民事业薪火相传接力奋斗。”中国青少年研究中心教授张先翱说：“我做了70个年头的少先队工作，总书记的慰问，我很感动、很温暖。总书记重申了队的性质，提出了新时代队员的要求，‘从小学先锋、长大做先锋’应该是今后队活动的主心骨。”中国少先队工作学会副会长华耀国说：“贺信中的‘两个应该’，字字千钧重，句句寓意远。习总书记的贺信为少先队指明了在新时代建设一个什么样的少先队、怎样建设少先队的重大理论与实践问题，意义重大，是新时代少先队工作的根本遵循。”宁夏回族自治区少工委主任龚雪飞说：“学习总书记的贺信，我深感责任重大。我们深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，纵深推进少先队改革，团结教育引领全区各族少年儿童从小学先锋、长大做先锋。”

少先队员表示要按照习近平总书记指明的成长方向，从小学先锋、长大做先锋，努力成为能够担当民族复兴大任的时代新人。

陕西省中国工农红军照金北梁红军小学少先队员王天娇说：“我会牢记习爷爷在贺信中的嘱托，多去参观家乡的革命教育基地，向英雄模范学习，传承好红色基因，争做一名优秀的少先队员。”内蒙古师范大学附属中学初一（2）中队少先队员乌日尼乐说：“我一定把习爷爷的话铭记在心，长大后要和千千万万的少先队员们将习爷爷的要求变成现实，让我们伟大的祖国屹立在世界巅峰。”吉林省长春市东北师范大学附属中学初一（20）中队少先队员孙则铭说：“我们在少先队的节日收到充满祝福、勉励、期待的贺信，特别激动。我要把梦想同祖国和人民联系在一起，将来做个像刘传健一样的英雄机长。”四川省自贡市大安区大安小学校二（1）中队少先队员林子轩说：“习爷爷的贺信我们读了一遍又一遍。我要在辅导员老师的帮助下，按照习爷爷的要求茁壮成长。”

少先队辅导员、少先队工作者表示要认真学习贯彻习近平总书记贺信精神，不忘初心，牢记使命，切实为党做好新时代的少年儿童工作。

四川省内江市少先队总辅导员管海燕说：“学习总书记贺信，我们少先队工作者要时时保持一颗与少先队员在一起的心，用精心、细心、耐心、热心让队员们传承红色基因，争做担当民族复兴大任的时代新人。”河北省石家庄市柳林铺小学少先队中队辅导员王艳红说：“习近平总书记在贺信中勉励少先队员从小学先锋，长大做先锋，我们将继续依托石家庄果树研究所开展实践教育，积极开展‘劳模——时代领跑者’中队活动，引导少先队员通过多种形式学习宣传先锋事迹。”团深圳市委副书记、市少工委主任袁志雄说：“作为一名深圳的少先队工作者，我们要认真贯彻落实好习近平总书记的希望和要求，将少先队员的成长融入到中国特色社会主义先行示范区的建设进程之中。”黑龙江省共青农场学校少先队大队辅导员焦新蕊说：“作为少先队辅导员，我将按贺信指示，邀请老垦荒队员为少先队员讲好垦荒故事，让当代孩子们以他们为榜样，将红色基因传承下去。”中国少年儿童新闻出版总社党委书记、社长孙柱说：“作为从事少儿新闻出版的团中央直属单位，我们将深入学习领会贺信精神，办好《中国少年报》《辅导员》等队报队刊和未来网等平台，真正担负起履行好对少年儿童政治启蒙和价值引领的职能。”团重庆市委副书记、市少工委主任江光伟说：“我们一定要把习近平总书记的贺信精神学习到位、传达到位、落实到位，深入推进少先队改革，培育热爱祖国、热爱人民、热爱党的合格建设者和可靠接班人。”

记者 陈凤莉 杜沂蒙 杨宝光

(责编：何淼、岳弘彬)