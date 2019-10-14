史学七十载 共筑中国梦

日前，作为向新中国成立70周年献上的一份厚礼，中国历史研究院以院属各单位为依托，联合全国主要史学研究与教学机构联席会议首批成员单位，在京共同举办以“史学70载 共筑中国梦”为主题的“庆祝新中国成立70周年史学成就展”，全面梳理新中国史学发展的基本脉络，系统总结新中国史学研究的成长历程，完整展现新中国史学研究取得的辉煌成就，热情讴歌中国史学繁荣发展的新时代。

本次展览位于中国历史研究院西阙一层的临展厅。展览设置了考古研究展区、古代史研究展区、近代史研究展区、世界史研究展区、边疆史研究展区、理论研究展区、32家联席单位展览和特设展览区域——殿堂成就，共8个展区。

考古研究区域主要展示了70年来中国考古学和中国历史研究院考古所对于各朝代的研究取得的丰硕收获、古文字学实现的一系列新突破、发展迅猛的科技考古取得的显著成果、我国考古发掘出土文物的保护技术取得的长足进步以及公共考古向民众介绍的精准的考古知识。

在古代史研究展览区域，展出了众多在中国古代史领域具有学科奠基意义和重大学术影响的专著、工具书、古籍整理、学术论文以及相关科普成果和中国历史研究院古代史研究所开展的一系列重大学术活动，以及诸多有利于整体提升中国古代史研究和人才培养的建设平台。

近代史研究展览区域则主要展示了新中国成立以来近代史研究出版的多种专著、在国内外发表的多篇学术论文和《中国科学院历史研究所第三所集刊》《国外中国近代史研究》等定期和不定期出版的刊物 ，重点展出中国近代史研究的特色板块——抗日战争研究的重要成果。

世界史研究展区主要展示了中国历史研究院世界历史研究所覆盖世界各国的研究领域，和《世界历史》（多卷本）《马克思主义史学思想史》等代表了各个时期中国世界史研究的最高水平、集中国历史研究院世界历史研究所乃至全国世界史研究者之力完成的多部著作。

边疆史研究展区主要展现以中国近代边界研究、中国古代疆域研究和中国边疆研究史三大研究系列为主的研究内容，重点展示中国近代边界变迁、中国统一多民族国家形成和发展的规律，展现对全国边疆研究的统筹协调职能，展示对当代中国边疆地区热点问题、重点问题的研究成果和开展边疆调研、进行对策性和前瞻性研究的内容。

历史理论研究展区则着重突出党中央对历史理论研究工作和建设工作的高度重视，展现中国历史研究院理论研究所，凝聚与引领全国历史理论研究的正确方向、学术导向、价值取向，举办学术论坛召开学术会议等工作、承担重大课题等内容。

70年来，中国史学界多个领域都取得重大突破，一代又一代史学大师灿若星辰。本次展览特设殿堂成就区——陈垣、徐旭生、郭沫若、黄文弼、顾颉刚、范文澜、郭宝钧、陈翰笙、郑振铎……等几十位史学大师，每个名字都像一把高高举起的火炬，照亮了中国历史研究前进的道路，展览以学术大师之名向新中国70年来取得的辉煌成就致敬。

史佳 来源：中国青年报

(责编：何淼、岳弘彬)