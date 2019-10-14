从小学先锋长大做先锋 努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人

贺 信

值此中国少年先锋队建队70周年之际，我代表党中央，向全国亿万少先队员，向为党的少年儿童事业辛勤工作的广大少先队辅导员和少先队工作者，表示热烈的祝贺和诚挚的问候！

70年来，在党的领导下，少先队坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，为党和人民事业薪火相传作出重要贡献。

少先队应该是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校，应该是建设社会主义和共产主义的预备队。新时代少先队员要热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，树立远大理想，培养优良品德，勤奋学习知识，锻炼强健体魄，培养劳动精神，从小学先锋、长大做先锋，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人！

全党全社会要重视少先队工作。各级党委和政府要加强领导和保障，为少先队员健康成长和少先队事业发展创造条件。共青团要履行好全团带队职责，团结带领少先队牢记初心使命，始终听党的话、跟党走，让红领巾更加鲜艳！

习近平

2019年10月13日

（新华社北京10月13日电）

新华社北京10月13日电 在中国少年先锋队建队70周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，代表党中央向全国亿万少先队员，向为党的少年儿童事业辛勤工作的广大少先队辅导员和少先队工作者，表示热烈的祝贺和诚挚的问候。

习近平在贺信中指出，70年来，在党的领导下，少先队坚持组织教育、自主教育、实践教育相统一，为党和人民事业薪火相传作出重要贡献。

习近平指出，少先队应该是少年儿童学习中国特色社会主义和共产主义的学校，应该是建设社会主义和共产主义的预备队。新时代少先队员要热爱祖国，热爱人民，热爱中国共产党，树立远大理想，培养优良品德，勤奋学习知识，锻炼强健体魄，培养劳动精神，从小学先锋、长大做先锋，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。

习近平强调，全党全社会要重视少先队工作。各级党委和政府要加强领导和保障，为少先队员健康成长和少先队事业发展创造条件。共青团要履行好全团带队职责，团结带领少先队牢记初心使命，始终听党的话、跟党走，让红领巾更加鲜艳。（贺信全文另发）

中国少年先锋队是中国共产党创立和领导，并委托共青团直接领导的中国少年儿童群团组织。1949年10月13日成立以来，少先队全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕党和国家大局，根据少年儿童时代特点，生动活泼地开展实践活动，培养了一代代社会主义建设者和接班人。目前，全国约有6到14周岁少先队员1.3亿人。

《 人民日报 》（ 2019年10月14日 01 版）

(责编：何淼、岳弘彬)