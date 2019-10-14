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红领巾心向党，争做新时代好队员

——各地少先队组织纪念建队70周年

新华社记者 王 鹏

2019年10月14日00:00  来源：人民网－人民日报
 

　　10月13日是中国少年先锋队建队70周年纪念日。连日来，各地少先队组织开展“红领巾心向党，争做新时代好队员”主题队日活动，通过“习爷爷教导记心中”国旗下讲话、我和红领巾的故事分享汇、少先队基本知识和标志礼仪教育、我为新中国唱首歌仪式，表达红领巾心向党的志向与心声。

　　在北京、河南、湖北等地，少先队员回顾革命历史，感悟初心使命，传承红色基因。

　　在北京安外三条小学、大兴区第五小学、黑芝麻胡同小学的实践体验分享汇中，队员们学习交流自己了解的习近平爷爷故事，讲述照金革命历史、闫洼子四十二烈士事迹，交流分享当小河长、小小“红色讲解员”、参加红领巾义演的体验。

　　在河南新县鄂豫皖苏区革命根据地，队员们走进英雄广场重温入队誓词，小小“红色讲解员”讲述中国工农红军吴焕先的战斗故事，学习传承大别山精神。

　　在湖北武汉大学第一附属小学主题队会上，82岁的老党员、退休教师魏需武作为新中国第一批少先队员，向孩子们分享自己入队时的难忘时刻。

　　贵州、河北、四川等地的少先队员在活动中，切身感受新中国70年来的深刻变化，点赞伟大祖国。

　　贵州易地扶贫搬迁安置点的少先队员，用情景剧、故事、歌曲、舞蹈等形式，讲述自己的故事和生活巨大变化，感恩党、感恩新时代，争当红领巾宣传员。

　　“新疆24小时”“河北24小时”“新唐山24小时”，河北唐山市路北区幸福小学的队员们，给库尔勒市第四小学的手拉手小伙伴写信，述说自己的小梦想、祖国的大发展。

　　一场70公里的“红领巾接力跑”在四川21个市（州）进行，三星堆、武侯祠、蓉欧快铁、天府绿道……队员高举队旗，沿着革命先辈的光荣路程，见证新时代发展成就。

　　在广东，广州塔、海印桥、猎德大桥、海珠桥等地标建筑闪耀星星火炬，“你好，红领巾”“红领巾与祖国共成长”“红领巾心向党”字样闪烁，为少先队生日亮灯。

　　在广西自贸区，南宁市五象小学的206名少先队员手捧花球摆出70字形，在合唱、情景剧、沙画、舞蹈、歌曲、朗诵、旗帜传递中，度过难忘的建队纪念日。

　　激昂的鼓点，振奋的口号，富有创意的队列，山东、山西少先队组织鼓号队展演，展示新时代红领巾的昂扬风采……

　　（新华社北京10月13日电） 


　　《 人民日报 》（ 2019年10月14日 06 版）

(责编：何淼、岳弘彬)
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