第五届中国“互联网+”大赛高教主赛道三强出炉，今晚角逐总冠军

人民网杭州10月14日电（记者熊旭、实习生唐佳） 今天上午，“建行杯”第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛高教主赛道三强争夺赛在浙江大学举行。清华大学的“交叉双旋翼复合推力尾桨无人直升机”项目、浙江大学的“智网云联——无限共算全球算力交易平台”项目和浙江大学的“回车科技——未来全脑智能行业定义者”项目进入三强，并将于今晚争夺总冠军。而最佳创意奖和最具商业价值奖分别花落浙江大学的“回车科技——未来全脑智能行业定义者”项目和北京邮电大学的“NOLO VR——5G时代全球移动VR的领航者”项目。

第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛高教主赛道三强争夺赛现场 摄影 张楠

清华大学博士团队研制出的世界首架交叉双旋翼复合推力尾桨无人直升机以913分的全场最高分闯入冠军争夺战。该项目结合我国军事作战需求，解决了我国传统无人直升机的痛点，现用于消防飞行担架、应急救援综合支援、快速到达高层灭火等。“创新的成果源于创新的精神。创新最关键就是要保持乐观，并且需要能耐住寂寞、能吃住苦。”清华大学博士李京阳赛后接受采访时这样说道。

浙江大学的“回车科技——未来全脑智能行业定义者”项目不仅顺利进入三强之战，同时还获得了本次大赛的最佳创意奖。

据统计，中国“互联网+”大学生创新创业大赛自2015年举办以来，五届大赛共有947万名大学生、230万个团队参赛。本届大赛共有来自124个国家和地区的4093所院校的457万名大学生和109万个团队报名参赛。

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