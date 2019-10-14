北京舞蹈学院举行2019年国家社科基金艺术学重大项目开题论证会

人民网北京10月14日电 （记者 郝孟佳）2019年国家社科基金艺术学重大项目“中国舞蹈跨文化交流理论与实践研究”和“当代中国舞剧的历史脉络、创作实践与发展态势研究（1949-2019）”开题论证会开幕式11日在北京舞蹈学院召开。

开幕式后嘉宾合影 （郝孟佳/摄）

中国艺术科技研究所所长王丰表示，北京舞蹈学院应该在两项重大项目上精心组织、潜心研究，高标准、高质量的完成研究任务，形成体现国家水平的优秀艺术理论成果，在我国社会与文化和旅游事业中发挥更重要的作用。

文化和旅游部艺术司二级巡视员兼音乐舞蹈杂技处处长黄小驹指出，创作提升离不开理论提升，理论承担着总结经验、分析规律，进而促进创作的重要作用，希望这两个项目能够得出全面系统的理论体系，为艺术司指导艺术创作提供重要参考。

北京舞蹈学院校长郭磊表示，今年获批的两项重大项目标志着北京舞蹈学院代表国家舞蹈艺术研究水平，引领国家舞蹈学科研究方向。两个项目的研究，要确保项目研究具有正确的政治方向、学术导向和价值取向；要大力弘扬理论联系实际的优良学风；要努力打造具有中国特色和国际视野的舞蹈理论话语体系。

郭磊希望，通过两个重大项目搭建的研究平台，拿出更多温润人心、文质兼美的舞蹈佳作，推出具有理论前瞻、学理深厚的系列成果。让更多具有中国特色、中国风格、中国气派的舞蹈艺术走向世界，在世界文化舞台上呈现一个文明中国、开放中国、精彩中国的国家形象。

开幕式后，两个项目的开题论证会分别举行。项目组首席专家分别汇报了项目研究选题意义与思路、研究重点与框架以及项目的创新点和下一步的研究计划。子项目负责人分别从各自的研究角度，进行了补充性汇报。

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