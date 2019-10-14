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《京剧京胡演奏人才培养》结项汇报演出及研讨会举行

2019年10月14日16:51  来源：人民网-教育频道
 

人民网讯 10日，《京剧京胡演奏人才培养》结项研讨会在中国戏曲学院举行。

今年1月，中国戏曲学院正式获批2019年度国家艺术基金人才培养资助项目——《京剧京胡演奏人才培养》。此次培养项目在全国范围内择优录取20位京胡专业人才，由燕守平、李祖铭、李门、杜凤元、迟彦春、舒健、魏寅初、王彩云等多位京胡专家授课，进行了为期一个月的集中学习。该项目从促进京剧演奏、伴奏人才质量的角度出发，引导演奏员提高自身专业水平和理论素养，以此来推动实现全国京剧演奏、伴奏人才思想水平和专业能力的提升。

9日晚，《京剧京胡演奏人才培养》结项汇报演唱会在梅兰芳大剧院拉开帷幕。来自国家京剧院、北京京剧院、天津京剧院、上海京剧院、福建省京剧院、重庆京剧团、南京市京剧团、武汉京剧院的康万生、李军、李宏、王润菁、张兰、李佳、孙劲梅、张训崧、邵晓白、程亮等演员配合自己的京胡同事，演唱了《铡美案》《上天台》《钓金龟》《龙凤呈祥》《杨门女将》《锁麟囊》《探阴山》《荀灌娘》《珠帘寨》等京剧经典选段，展现了京胡的魅力。

“院校院团是一家，学校是对专业院团人才进行培养和加工的地方，学员学到的东西需要团里提供机会去锻炼。”中国戏曲学院党委书记龚裕希望，通过类似的活动，能够将本科教学和研究生教学有机结合，让更多的学生受益其中。

中国戏曲学院副院长、著名二胡演奏家宋飞说，京胡是京剧表演呈现的重要组成部分，能近距离聆听这么多前辈名家授课，是一件很幸福的事情。京胡班学员们用出色的表现、优异的舞台展示，为此次京胡演奏人才培养项目提交了一份令人满意的答卷。

学员代表、来自山东省京剧院的纪雷光表示，本次学习和汇报可谓是一次强度高、密度大的真学、真看、真听过程。这样难得的机会在以前的学习、从业过程中是前所未有的，每个人都受益匪浅，个人水平均得到了飞跃性的提升，开阔了艺术视野，加深了对京剧艺术的认知，对京胡演奏事业有了更深刻的理解。

(责编：实习生（李萌)、孙竞)
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