2019中国国际教育展将于19日开幕 日本成首个亚洲主宾国

人民网北京10月14日电 （记者 郝孟佳）2019中国国际教育展将于10月19日至20日在国家会议中心举行。作为中国留学市场的风向标，本次展会目前已有来自约30个国家和地区的近400所教育机构确认参展。

发布会现场 主办方供图

中国教育国际交流协会相关负责人介绍，今年，日本将作为主宾国参展，这也是中国国际教育展创办以来首次以亚洲国家作为主宾国。截至2018年5月1日，中国在日留学生人数是114,950人，占全体留日国际学生的38.4%，是日本最大的留学生群体。本次展会，日本将携40余所顶尖高校和语言机构组成的国家展团亮相教育展。

今年9月，英国政府宣布一项新的签证政策，允许在英留学生毕业后留在英国两年寻找工作机会，引导有才华的国际学生在英国寻求职业发展。对于中国留学生而言，这是一条重大的利好消息。而英国文化教育协会也将携手由众多英国院校组成的英国展团第18次出席中国国际教育展，持续为有意向出国留学的学生提供丰富全面的信息，全方位展现严谨的英国教育体系和多元化的职业发展方向。

此外，加拿大有近70所院校和教育机构参加展会，涵盖了从学前教育到研究生教育的各个阶段，学校类型众多，课程选择也非常多样化。美国驻华大使馆将领衔近40所美国院校亮相，现场答疑解惑，并举办“最新赴美留学申请趋势和留学签证解析”讲座。

今年展会，将继续推出“综合活动体验区”，包括介绍多国文化、美食、大学及社区学院以及语言考试测评机构如雅思考试部、ETS托福考试、法语联盟等提供的综合活动，为同学们提供海外留学、生活以及语言学习上的经验和技巧。

近百场正规海外院校及使领馆专场推介会将借机发布权威信息，重点推介其所在国的正规院校、签证要求、教育质量认证制度以及优质国际课程等，为业内人士和学生提供更多选择和面对面交流机会。

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