人民网>>教育

2019中国国际教育展将于19日开幕 日本成首个亚洲主宾国

2019年10月14日16:46  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月14日电 （记者 郝孟佳）2019中国国际教育展将于10月19日至20日在国家会议中心举行。作为中国留学市场的风向标，本次展会目前已有来自约30个国家和地区的近400所教育机构确认参展。

发布会现场 主办方供图

中国教育国际交流协会相关负责人介绍，今年，日本将作为主宾国参展，这也是中国国际教育展创办以来首次以亚洲国家作为主宾国。截至2018年5月1日，中国在日留学生人数是114,950人，占全体留日国际学生的38.4%，是日本最大的留学生群体。本次展会，日本将携40余所顶尖高校和语言机构组成的国家展团亮相教育展。

今年9月，英国政府宣布一项新的签证政策，允许在英留学生毕业后留在英国两年寻找工作机会，引导有才华的国际学生在英国寻求职业发展。对于中国留学生而言，这是一条重大的利好消息。而英国文化教育协会也将携手由众多英国院校组成的英国展团第18次出席中国国际教育展，持续为有意向出国留学的学生提供丰富全面的信息，全方位展现严谨的英国教育体系和多元化的职业发展方向。

此外，加拿大有近70所院校和教育机构参加展会，涵盖了从学前教育到研究生教育的各个阶段，学校类型众多，课程选择也非常多样化。美国驻华大使馆将领衔近40所美国院校亮相，现场答疑解惑，并举办“最新赴美留学申请趋势和留学签证解析”讲座。

今年展会，将继续推出“综合活动体验区”，包括介绍多国文化、美食、大学及社区学院以及语言考试测评机构如雅思考试部、ETS托福考试、法语联盟等提供的综合活动，为同学们提供海外留学、生活以及语言学习上的经验和技巧。

近百场正规海外院校及使领馆专场推介会将借机发布权威信息，重点推介其所在国的正规院校、签证要求、教育质量认证制度以及优质国际课程等，为业内人士和学生提供更多选择和面对面交流机会。

(责编：实习生(李萌)、孙竞)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved