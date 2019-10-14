中小学《道德与法治》数字化教学培训会在京召开

随着互联网科技的迅猛发展，良莠不齐的信息对学生的道德意识形成强烈冲击，对传统的德育模式提出严峻挑战。

新时代需要创新德育模式，新德育模式离不开数字化。10月12日，由人教数字教育研究院、《中小学数字化教学》期刊联合主办，一起教育科技协办的中小学《道德与法治》数字化教学培训会在京召开，各省市教育主管单位相关领导、学科教研员、德育工作者出席会议。

人民教育出版社副社长、人教数字教育研究院院长王志刚在大会上致辞，王志刚表示立德树人是教育的根本任务，在教学实践中，需要教师创新德育模式，转变专业发展理念与方式，筑牢价值引领阵地，不断探索创新《道德与法治》的课堂实现形式。会议中，各位德育专家认为，新时期的《道德与法治》教学应与时俱进，积极拥抱新技术新手段。

一起教育科技创始人兼CEO刘畅表示，中小学阶段是人生观和价值观形成的关键时期，通过数字化教学将现代科技与传统教学结合在一起，让老师易教学，学生爱学习，家长能参与，解决德育工作的难点和痛点问题，让优秀品德思想深深扎根于中小学生心中，并不断传递下去。

本次培训会上，一起教育科技还展示了国内首个以中小学生德育课程为内容的线上德育教学平台——德育智慧课堂。该产品紧紧围绕中小学生的学习兴趣和实际情况，充分利用人工智能、大数据等技术手段，将目前各学校现行的德育课程转化为学生可行动、老师可指导、家长可参与的线上线下联动的活动。

此前德育智慧课堂已在全国十二所学校进行试点，通过对试点学校的实时跟踪记录发现，德育智慧课堂以其轻松有趣的方式深受学生和家长喜爱，并能有效引导学生主动学习《道德与法治》教材内容。

此次《道德与法治》数字化培训会聚焦于青少年德育工作，依据教育部《中小学德育工作指南》中的相关要求，为全国德育工作者提供了可落地、可操作、可执行的教育模式，成为贯彻立德树人根本任务的一次有益探索。

(责编：何淼、孙竞)