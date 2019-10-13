第十二届全国大学生创新创业年会举行

人民网讯 第十二届全国大学生创新创业年会（以下简称“大创年会”）10月11日至13日在浙江工业大学莫干山校区举行，“最佳创意项目”、“最佳创业项目”等创新创业教育成果将在年会上评出。

本届大创年会由教育部高等教育司主办，浙江省教育厅、浙江工业大学和德清县人民政府共同承办。作为国家级大学生创新创业训练计划的年度性大学生创新创业成果展示交流活动，大创年会已经走过12年征程。本届大创年会“初心 使命 创未来”为主题，是浙江工业大学与德清县政府共同打造的产教协同育人国家级创新创业展示交流平台，是校地共商共建共享的一场盛会，为大学生创新创业实践构筑展示交流平台。

教育部高等教育司副司长徐青森在开幕式致辞中介绍，近年来，各地各高校持续推进创新创业教育工作，初步建立了课堂教学、自主学习、结合实践、指导帮扶、文化引领融为一体的高校创新创业教育体系。就国家级大学生创新创业训练计划而言，已累计资助26万个项目，支持经费近43亿元，覆盖全部学科门类，吸引近千所高校上百万学生参与，已发展成为覆盖最广、影响最大的创新创业教育项目之一。

据悉，本届大创年会共有291所高校的442项成果入选，其中学术论文188篇、创新创业展示项目203项、创业推介项目51项，代表了全国各高校最新的创新创业教育成果。年会将评出“优秀论文”20篇、“最佳创意项目”20项、“我最喜爱的项目”20项、“最佳创业项目”10项、“优秀指导教师奖”70项、“优秀组织奖”15项。

(责编：白宇、岳弘彬)