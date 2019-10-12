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华中青少年发展公益论坛在汉举行 聚焦青少年健康成长

2019年10月12日09:30  来源：荆楚网
 

荆楚网客户端—荆楚网消息（通讯员 亓梓旭）9月28日，以“新一代、新群体、新认知”为主题的华中青少年发展公益论坛在武汉举行。

图为：华中青少年发展公益论坛现场。通讯员供图

本次论坛聚焦新一代青少年的成长和教育问题，重点围绕“青少年群体新生态”“青少年发展新指标”“青少年护航新举措”三个命题进行探讨，共同解析“新一代青少年成长和发展”的解决方案。

主题演讲环节，中国教师与家长合作委员会CPTA理事学会、家庭教育学会副理事长赵刚教授从社会、家校生活、群体认知等方面分析了青少年新的群体特征，并呼吁社会各界从新认知开始，为新一代青少年的成长助力护航。

在圆桌环节，专家学者、一线教育工作者和企业社会责任代表就“新一代青少年的新变化与新特征”“对新一代青少年群体需求的回应”“对新一代青少年成长发展的解决方案”等问题，进行了多角度、深层次的探讨。

讨论认为，新一代青少年呈现与以往完全不同的群体特征、生活态度、教育现象和成长需求。认为“00后”不仅是跨世纪的一代，更是独立、多样、创造的一代。新一代青少年是在互联网的影响下成长起来的，他们拥有了更广阔的生活空间、更多的选择权利、更强的成长能力，所以未来将会用新一代青少年独有的方式承担起社会责任，创造美好的明天。

(责编：何淼、岳弘彬)
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