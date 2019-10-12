跑出创新创业教育中国“加速度”

合抱之木，生于毫末；九层之台，起于累土。

从4年前20万名大学生敢为人先，到2019年457万人跃跃欲试，中国“互联网+”大学生创新创业大赛自2015年开赛以来，五届累计947万名大学生踊跃参与，书写奋斗的青春之歌。

“互联网+”，让年龄、资历这些从前拦住青年的门槛，变成助力他们腾飞的力量。互联网时代，给了青年，也给了中国骐骥一跃、后来居上的可能。

中国高等教育积极回应时代呼唤，全力打造创新创业教育“升级版”，以大赛为深化改革的重要载体和平台，为大学生实现创新创业梦想打开了一扇窗，以赛促学、以赛促教、以赛促创，汇聚源源不断的创新动能。

为青年学子播下创新的种子

“很多农业的细节问题，只有深入农村，走进基层，才能看到、体会到、思考到。对于刚走出象牙塔的我们，最该做的，就是双脚坚实地踏在中国的土地上。”回忆起2017年那场难忘的“青年红色筑梦之旅”，西安科技大学学生、“小满良仓”创业团队负责人张旺这样说。

那一年，张旺和来自全国各地的5000多名大学生一起，循着老一辈革命家的创业足记，寻访梁河村、重走长征路、参观纪念馆，深入延安各区县考察，精准帮扶老区建设。

2017年8月15日，习近平总书记给大赛“青年红色筑梦之旅”大学生回信，勉励青年学子把激昂的青春梦融入伟大的中国梦。总书记的回信进一步点燃了大学生的青春梦想。

创业需要温度和情怀。作为中国“互联网+”大学生创新创业大赛的重要活动之一，“青年红色筑梦之旅”推动了创新创业教育与思想政治教育的融合，助力创新创业实践与乡村振兴战略、精准扶贫脱贫结合，为广大青年学生上了一堂堂有温度的思想政治课、有深度的国情民意课。在这堂“全国最大的思政课”上，已累计有170万大学生，扎根祖国大地，让自己的成长发展与时代发展同频共振，以“青春梦”“创新创业梦”托起伟大的“中国梦”。

“我们决心以行动践行总书记的嘱托，扎根中国大地了解国情民意，在创新创业中增长智慧才干，用青春书写无愧于时代、无愧于历史的华彩篇章。”江西科技师范大学、“桃醉井冈”创业团队负责人陈文彬介绍，下一步，他们将牢记嘱托，推动实现“桃醉井冈”品牌的延伸，通过红色研学、特色旅游等新创意，助力井冈茅坪脱贫攻坚。

北京理工大学的倪俊，曾在2018年率领团队获得第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总冠军。倪俊说，通过大赛舞台，无数个紧跟前沿科技发展步伐、瞄准国家重大战略需求的项目，得到孵化、哺育和浇灌，“更加激励了我们求学报国、科技报国的热情”。

知名投资人郭羽已连续4年担任大赛评委，回忆起首届大赛，创意创业项目“大而全”的印象还停留在他的脑海，到2018年第四届大赛时，他自称“欣慰”地看到了起点水平很高的创业项目。“4年来，我见证了比赛的一步步成长，也见证着越来越多的大学生通过比赛呈现出更高的创新创业水平和能力。”

据教育部高教司司长吴岩介绍，在过去4年，大赛累计有119万个团队、490万名大学生报名参赛，“培养了一大批有理想、有本领、有担当的青春力量，在祖国大地上播撒了创新创业的种子”。

大力推动高校教育教学改革

在日常生活中，我们经常会看到开裂的混凝土路、渗漏的房屋。混凝土的脆弱、易开裂，稍有弯曲就会折断，给重大基础设施建设蒙上了阴影。有没有办法能增强混凝土的强度和韧性，让混凝土有弹性能弯曲？

2018年，第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛季军，来自浙江大学的邦巍科技提供了解决方案——通过纳米改性和短纤维增强技术，实现了混凝土裂缝无害化分散能力，“邦巍混凝土”拉伸应变是传统混凝土的300—800倍，使用寿命30—100年，维护费用降低了80%。目前已被杭州秋石高架路三期工程、某机场、某海上拼装式浮动机场等20多项国家、省级重要工程采用。

“邦巍科技是非常典型的、优秀的高校科技成果转化类的创新创业项目，项目从一开始就高度关注市场，关注现有产品的不足并找到了机会和切入点。”大赛评委一致对该项目表示认可。

邦巍科技的成功，离不开浙江大学提供的土壤。近年来，浙江大学作为国家“双一流”建设高校，紧紧围绕“为党育人、为国育才”的目标，把创新创业教育融入人才培养全过程，形成了基于创新的创业教育模式。

近年来，浙江大学形成了多主体协同创新的师生创新创业生态。2015年，浙江大学整合组建新的工业技术转化研究院，完善了“原始创新、技术研发和成果产业及科技型创业公司孵化”一体化、全链条、网格化的成果转化体系；2017年，又在校内成立创新创业学院，构建了从意识激发、技能培训、项目优化、融资对接到孵化落地的全链条创新创业教育体系；2017年11月，浙大校友企业总部经济园成立，构建了一个以汇聚全球浙大校友创新发展意愿为重点的创新平台。

“大赛是中国高校创新创业教育的一张名片。”教育部创新创业教指委委员、中南大学创新与创业教育办公室主任杨芳说，创新创业教育根本上是人才培养模式的改革，其目的在于让学生学以致用，让教师的课程设计、课堂教学、实践等活动与当地经济发展、生产实际和企业需求结合在一起，是一个综合性强的改革。

2015年，《国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》出炉，随后，各地政府先后出台相应的文件，促进高校创新创业教育工作。2016年，教育部要求所有高校都要设置创新创业教育课程，对全体学生开设创新创业教育必修课和选修课，并纳入学分管理。

“‘以赛促教，探索素质教育新途径’是大赛的目的和任务之一。”杨芳说，作为深化创新创业教育改革的重要抓手，大赛推进了高校开展课程体系、教学方法、教师能力、管理制度等方面的综合改革，在增强学生创新创业能力方面成效突出。

杨芳介绍，一方面，大赛推动了教育观念、课程建设、教育教学方法的改变，通过比赛，对各地各高校创新创业教育的推动促进作用明显；另一方面，开门办赛，在校生、毕业生、投资人等都参与到大赛中，学生的项目不是“过家家”，而是要经受投资人评审的，比赛的社会化、市场化、创新性、可行性等要求对参赛学生是一个挑战和检验。

“对教师来说，如何把课程与科技前沿、社会发展需求结合起来，怎么打造‘金课’，让学生知识、能力、素质有机融合，也是一个考验，在这个意义上大赛直接推动了教师进行课堂教学改革。”杨芳认为，大赛增加了师生共创，有力推动了教师科研成果落地转化，在市场和高校之间架起了桥梁。

成为产学研用紧密结合的纽带

在第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛总决赛中，来自福州大学的“斯诺普利：一片走‘心’的中国创新药”项目荣获金奖，也是金奖中唯一的医药类项目。

该项目创始人兼CEO林敏为福州大学药物化学博士，技术指导贾力为国家“千人计划”特聘教授，项目的背后，是师生三代人30年接力研发，终于让诺贝尔医学奖落地成药，实现了肺部高压的靶向降压。目前斯诺普利已入选国家一类新药备选库，获得国家重大新药创制专项基金支持，团队拥有5项核心技术发明专利，在《科学》《自然》等国际权威期刊发表27篇高水平论文。

连续4年参加大赛，负责评审、纪检工作，中国高校创新创业教育联盟主任委员朱雷感到，几年下来，明显可以看出主赛道参赛项目的科研实力和创新水平大幅提高了，他对今年的大赛金奖项目充满了期待。

事实上，作为投资人，朱雷及其公司在过去3年多时间里已经投资了80多个项目，70%以上是高校的项目。“我们对项目是十分挑剔的。近年来，大赛中越来越多的项目引起了我们注意。涌现出很多国家高新技术孵化出来的创业团队，大赛已经成了高校最优秀项目展示给社会的主渠道，我感到特别振奋。”朱雷说。

有统计显示，第四届大赛金奖项目中有20%来自师生共创，高校专利资源被大大激活了。大赛涌现出的“荔枝微课”“兰亭数字”等众多跨界项目，也对促进“互联网+”新业态形成起到了积极作用。

在参赛团队和投资人的视野里，大赛不仅仅是一个角逐平台，更是初创项目天使轮融资的重要路演平台。大赛推动教育界与科技界、产业界、投资界深入合作，将高校的智力资源、技术资源、项目资源与企业和投资机构的金融资源、市场资源、社会资源等精准对接，成为产学研用紧密结合的关键纽带。

为促进中国“互联网+”大学生创新创业大赛获奖项目落地和成果转化，教育部创新创业教指委发起成立了中国高校创新创业产业投资联盟，并联合青岛国际院士港，搭建政、产、学、研、用、投、金、创平台，共建中国“互联网+”大学生创新创业大赛创新（产业）转化基地、高等学校创新创业教育师资培训基地、全国大学生创新创业原型工厂和创新创业孵化空间。

对前4届获得金银奖的528个项目的调研数据显示，以参赛时是否注册成立公司分为实践类项目和创意类项目，赛后成立公司的创意类项目，有一半左右完成融资，19%的项目完成5000万元以上的融资；实践类项目2018年的年收入在5000万元以上的占比为13%，最高的项目年收入突破2亿元。

数据显示，大赛为大学生持久创新创业提供了良好助力，以赛促学、以赛促创效果显著。近5年我国有265万大学生实现了创业，2017年首次登记注册的大学生创业者64.5万人，比2013年增长80%。目前，我国大学毕业生创业率已超过3%。

“创新创业需要深厚的土壤环境，我们将加强统筹、整合资源，完善大学生创新创业资金支持和政策保障体系，为青年人才成长铺路搭桥，奋力跑出创新创业教育中国‘加速度’，为国家发展、民族振兴提供源源不断的创新力量。”吴岩表示。

(责编：何淼、岳弘彬)