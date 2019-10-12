今天，我们关注诺奖什么

近日，2019年诺贝尔物理学奖、生理学或医学奖、化学奖等自然科学类奖项陆续揭晓，引发了公众对诺贝尔奖一年一度的关注。

诺贝尔奖自然科学类奖项的设立旨在表彰某一领域最重要的成就，100多年来，诺贝尔奖见证了人类改变世界、改变自身生存和生活状况的努力探索，是对致力科学事业之人的最高奖赏之一。从获奖成果中，国人可以看到中国在不少领域仍然存在差距。

不过，也应看到，70年来我国科学技术从一个很低的起点，由弱到强、持续进步，取得了巨大的成就。诺贝尔奖数量的多寡其实很难反映当前我国科学发展现状和总体科技实力。一方面，诺贝尔奖的评选具有较强时滞效应，不少奖励成果是几十年前取得的，难以反映当下的研究突破。今年诺贝尔物理学奖得主皮布尔斯是大爆炸宇宙学的奠基人之一，自1970年以来，就被广泛认为是世界上领先的理论宇宙学家之一，但迟至今年才获奖。当代中国科学家们获得和平稳定的科研环境不过几十年，近几十年来取得了不少诺贝尔奖级成果，何时获奖或许只是一个时间问题。国庆前夕，共和国勋章和国家荣誉奖章颁发，共有11位科学家入选受表彰，这些科学家所取得的科学成就，其实就是中国科技发展的一个侧面。这些都是我们不必妄自菲薄的理由，我们有足够的底气，以“水到渠定成”的淡然心态看待诺贝尔奖得失。

我们之所以要关注诺贝尔奖，不仅是对获奖者及其科研成果进行科普，更要弘扬诺贝尔奖背后的科学家精神。无数获奖者数十年如一日潜心研究、不断探索，将享受科学当作追求，他们身上所展现的探求、勇气、耐心等科学家精神，尤其珍贵。既仰望星空，又脚踏实地，既胸怀世界，又心系祖国，是科学家精神的重要内涵。今年6月，国办印发了《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》，强调要大力弘扬新时代科学家精神，包括胸怀祖国、服务人民的爱国精神，勇攀高峰、敢为人先的创新精神，追求真理、严谨治学的求实精神，淡泊名利、潜心研究的奉献精神，集智攻关、团结协作的协同精神和甘为人梯、奖掖后学的育人精神。这正是新时代背景下，国家和人民对科学家们的期待，也是科学家群体的奋进方向。

关注诺贝尔奖，还是为了看到差距与不足，营造一个更加健康的科研环境，推动我国科学技术取得更大进步。我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量在2017年就已经超过1.76万亿元，每年SCI（美国《科学引文索引》）数据库收录科技论文达数十万篇，中国科学家发表的国际论文无论是数量还是质量，都有了很大的进步。但真正特别具有原创性，能够对学科和行业有重大影响的思想和成果并不多。如何抓住科研评价体系这个牛鼻子，营造更加健康的科研环境，激发科研人员的最大潜能、产生更多具有原创性的成果，推动科技发展取得更大成就，是改革的重要任务。诺贝尔奖评选遵从唯才是举、不问出身的原则，以科研成果的价值为表彰的基本标准，候选人的资历威望、被提名推荐的次数、所发表的论文数量以及论文发表的学术期刊及其影响因子都不是能否获奖的关键因素。在科研评价体系方面，诺贝尔奖的评审方式，其实可以为我们改革科研评价体系，打破唯论文、唯职称、唯学历、唯奖项倾向提供重要参照。

面对百年未有之变局，我们正处在世界新一轮科技革命和产业变革同我国转变发展方式的历史性交汇期，以科技实力为核心的国际竞争愈发激烈，这种紧迫的形势，更迫切地要求我们大力弘扬科学家精神，尊重科技创新规律、科研管理规律和人才成长规律，通过多种制度安排营造“数十年磨一剑”的科研环境，让科学家们不以获得科技奖励、人才称号为奋斗目标，以“板凳一坐十年冷”的坚守，全身心投入到提高中国科学技术水平和实力的征程上，瞄准世界科技前沿，引领科技发展方向，为建设创新型强国服务，为探索人类未知世界而服务。

(责编：何淼、岳弘彬)