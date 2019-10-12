在线教育健康发展的三个策略

为促进在线教育健康发展，教育部等十一部门在9月30日联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》（下称《指导意见》）,提出在线教育发展的两大战略目标，为发展在线教育确定了方向。从本期起，信息化专刊约请业内相关人士进行系列解读，敬请关注。

新中国成立70年来，中国教育的发展为实现中华民族伟大复兴提供了势不可挡的力量，随着教育保障条件显著增强，教育质量明显提高，我国从教育大国开始向教育强国迈进，教育也进入一个新时代。2018年全国教育大会强调要坚持以人民为中心发展教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。把人民满意作为检验教育工作成效的重要试金石，努力解决教育发展中的不平衡不充分问题，不断弥补教育短板，促进教育公平，提高教育质量，努力回应人民对美好生活的需要。

一指导两目标：无一事而不学，无一时而不学

早在南宋时期，我国著名理学家朱熹曾说过：“无一事而不学，无一时而不学，无一处而不学。”但是由于当时技术条件的限制，朱熹提出的学习模式只是一种美好的理想，随着信息技术的发展，在线教育基本将这一理想变为现实。从1996年101网校的出现为标志，我国在线教育经过了20多年的发展，根据艾媒咨询数据显示，截至2018年中国在线教育用户规模超过1.6亿人，市场规模突破3000亿元。预计2020年中国用户规模将达到2.96亿人，市场规模将达到4330亿元。在线教育因其不受时空限制的便捷学习方式成为人们青睐的学习新途径，但是伴随着突飞猛进的发展，各种问题也频频出现，如教育内容重复、优质教育资源不足、资源分配不均、社会力量缺乏办学资金政策支持、在线教育企业亏损比重大、消费者权益受损等。

在线教育的发展受制于教育、技术、政策、市场等多因素的影响，为了解决以上问题，促进在线教育健康发展，教育部等十一部门在9月30日联合印发《关于促进在线教育健康发展的指导意见》。《指导意见》可以概括为“一指导、两目标、三策略、四坚持”，将人、财、物、力做了最大程度的整合优化，可以看出我国政府对在线教育生态构建的信心，以及协同治理促进在线教育健康发展的决心。

“一指导”是指坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。明确了在线教育作为教育体系中的一部分，应全面贯彻党的教育方针。

“两目标”，一是指到2020年，在线教育的基础设施建设水平大幅提升，在线教育模式更加完善；二是指到2022年，现代信息技术与教育实现深度融合，初步构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设学习型社会取得重要进展。这是我国首次提出在线教育发展的两大战略目标，为发展在线教育确定了方向。

三大发展策略：扩大优质资源供给

“三策略”是指采用扩大优质资源供给、构建扶持政策体系、形成多元管理服务格局的三大发展策略。

策略一：扩大优质资源供给。从2000年教育部决定在中小学实施“校校通”工程，到2012年开始实施的“三通两平台”行动计划，为教育信息化的普及发展提供了良好的硬件、软件和经费支持，再到2014年中央电化教育馆开展的“一师一优课、一课一名师”活动，以及2018年教育部发布《教育信息化2.0行动计划》提出“三全两高一大”的发展目标，我国基本解决了资源紧缺的问题，但是优质资源的缺乏问题依然比较严重。这次《指导意见》明确提出满足多样化教育需求，推动线上线下教育融通，培育优质在线教育资源，推进产学研用一体化发展，加强在线教育人才培养。预计未来教育信息化建设的重点将从基础硬件设施建设、软件开发逐步倾向优质教育内容和服务的供给。

策略二：构建扶持政策体系。主要提出了建立规范化准入体系、加强基础设施建设、落实财政支持政策、拓展金融支持渠道、加强知识产权保护五位一体的政策体系。教育是一个“慢”行业，必须精耕细作长时间培育市场，相比其他互联网行业，在线教育缺乏融资优势和财政政策支持，知识产权也得不到有效保护，但是在线教育的快速发展又离不开社会力量的全情投入。《指导意见》提出社会各界抓住5G的商用契机建设基础设施，并要求相关部门提供一系列的财政与产权的支持和保护，可谓在线教育市场将迎来新一轮发展的重大利好。

策略三：形成多元管理服务格局，主要是从保护消费者权益、创新管理服务方式、加强部门协同监管、强化行业自律四个方面对在线教育的管理服务工作进行管理和服务全局的布控。在线教育行业上手快、门槛低、易操作，从2012年开始，中国的在线教育行业市场规模开始了“野蛮”式的增长，大企业和小作坊同时并跑，导致在线教育资源良莠不齐、泥沙俱下，相当一部分在线教育企业通过不断突破底线获取流量，导致问题丛生。从2018年12月《关于严禁有害App进入中小学校园的通知》等一系列文件再到近期《指导意见》的发布，预计未来政府对在线教育的监管将不断趋严，市场趋于冷静和规范，资本化程度加深，促进服务模式不断创新，回归教育的初心。

四坚持：坚持育人为本作为首要原则

“四坚持”是指坚持育人为本，坚持改革创新，坚持融合融通，坚持多元治理。

坚持育人为本作为首要原则，以促进人的全面发展为导向，是对《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》提出的“育人为本是教育的生命和灵魂，是教育的本质要求和价值诉求”原则的贯彻。坚持改革创新，则主要聚焦于解决传统教育模式中难以解决的难点和堵点问题。坚持科技与教育的深度融合，推动线上、线下、校内、校外教育的有机衔接，是对全社会助力在线教育的总动员。坚持多元治理更是强调，在线教育的发展不仅需要行业内自律，更需要社会各个领域和政府职能部门的支持与配合。

（张宁系华南师范大学教育信息技术学院博士研究生；钟柏昌系博士生导师）

(责编：何淼、岳弘彬)