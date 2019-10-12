人工智能实现自闭症儿童教育干预

在北京成功举行的国际人工智能与教育大会强调“积极推动人工智能和教育深度融合，促进教育变革创新，充分发挥人工智能优势，加快发展伴随每个人一生的教育、平等面向每个人的教育、适合每个人的教育、更加开放灵活的教育”。党和国家一直在强调“支持特殊教育”“办好特殊教育”“加强残疾康复服务”。《中国教育现代化2035》及《实施方案》也提出要让“残疾儿童少年享有适合的教育”。

人工智能正在掀起新一轮教育革命。人工智能与特殊教育的深度融合为特殊儿童带来新希望，人工智能为特殊儿童获得“包容性”与“公平性”的教育提供了可靠的技术手段，有望彻底打破限制特殊儿童有效获取教育资源的有形无形的障碍。这也包括为数不少的自闭症儿童。

自闭症发病率逐年升高。自闭症儿童常常被称作“星星的孩子”：不聋，却对声响充耳不闻；不盲，却对周围人与物视而不见；不哑，却不知该如何开口说话。他们只生活在自己的空间里，像个外星人、天外来客，和这个世界格格不入。由于缺乏正常的社会互动能力、语言交流能力、兴趣和行为模式，他们无法像普通儿童那样走进学校接受常规的、系统的教育，去学习在社会生存和发展的本领，甚至有些人认为自闭症的孩子就是智障或精神障碍。这也导致自闭症儿童与社会进一步脱节，对于他们来说，接受伴随一生的平等教育是他们走出黑暗、融入社会的希望所在。

作为当代医学一大难题，自闭症虽然缺乏有效的治愈方法，但尽早发现尽早教育干预康复效果会提高很多。目前国内对于自闭症的筛查通常都是来自于家长和老师的行为观察，由于很多家长和老师缺乏对自闭症的了解，往往会耽误自闭症儿童康复的最佳时机。与发达国家相比，我国自闭症康复工作起步较晚，现有康复机构数量与人员专业化水平严重不足，教育干预技术仍停留在 “简单（个性化干预缺失）粗放（评估主观片面）”的初级阶段。但是有研究表明，虽然自闭症的孩子往往拒绝与人交往，但他们易于接受电子设备等仿真环境带来的信息，人工智能技术对于自闭症儿童的教育而言是一种有利的手段。

近年来，华中师范大学国家数字化学习工程技术研究中心研究团队致力于人工智能技术实现自闭症儿童教育干预，由于自闭症儿童个体差异性显著，团队重点开展自闭症儿童个性化智能干预与精细评估，为满足自闭症儿童需求开发了一套创新型学习系统，集精细化测评与精准教育干预为一体，通过人机交互游戏和多模态感知技术实现自闭症儿童个性化与自适应学习。团队以“星未来”给其命名，寓意是给星星的孩子一个更好的未来。大量实证结果表明，“星未来”可以对儿童自闭症进行有效筛查，从而为自闭症的确诊和及早干预节省宝贵的时间，而且能够根据每个自闭症儿童的需求和特点定制学习计划，并根据儿童的认知发展状况营造智能化、个性化、自适应的学习环境。

团队将进一步全面贯彻国际人工智能与教育大会的精神，充分发挥人工智能优势，发展平等面向每个人的教育、适合每个人的教育，为自闭症儿童提供更好的智能教育干预，有效地缓解数千万自闭症儿童与家庭面临的巨大困难。

虽然近年来人工智能环境下的自闭症教育干预技术国内外研究进展显著，但自闭症儿童个体差异性巨大、发展轨迹复杂多样、能力表现范围庞杂，对于自闭症儿童教育干预而言，亟待突破的重大挑战仍然有很多，未来还需广大科研工作者付出更多的努力。

（作者单位：华中师范大学）

(责编：何淼、岳弘彬)