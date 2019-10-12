西安市7项创新举措助力孩子好上学、上好学

西安市多部门解读基础教育提升三年行动计划

明确提出7项创新举措

1.一元管理

在厘清开发区与行政区教育管理责任边界中，提出以“责任唯一、一元管理”为总原则，实施一区一策，在开发区规划范围内推行“建设、管理、运营一体化”

2.学位供给

优先保障土地供给、学校建设、项目审批、资金投入，在加大新建学校力度的基础上，盘活利用土地、房屋等富余、低效、闲置资源，有效增加并优先保障义务教育、学前教育学位供给

3.四个同步

在城市改造、新区开发、产业聚集区、住宅小区建设过程中，实施同步规划、同步设计、同步建设、同步验收并优先交付使用基础教育设施的“四同步一优先”原则

4.绿色通道

开辟加快学校建设的“绿色通道”，通过“集中受理、一站式审批”加快校建项目审批

5.遗留问题

分类处置、妥善解决学校（幼儿园）土地使用权等遗留问题

6.先建后拆

在城市建设和城中村棚户区改造中，按照“先建后拆”原则实施迁建学校（幼儿园）项目

7.资金保障

健全教育建设项目奖补政策，足额保障新建学校资金需求等

10月11日下午，西安召开全市教育改革新闻发布会，对10日下午全市教育大会上发布的《中共西安市委 西安市人民政府关于加快新时代教育改革发展 建设教育强市的实施意见》（以下简称《意见》）、《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》（以下简称《计划》）进行了解读。

西安市教育局、市编办、发改委、人社局、财政局、资源规划局、住建局等相关负责人出席会议。

建学校、促均衡、抓队伍、放权力

4方面23项措施助推西安教育

西安市委教育工作领导小组秘书组组长，西安市教育局党委书记、局长姜建春对意见的出台背景和主要内容做了解读。

他表示，此次出台的《意见》从建立健全德智体美劳全面发展的育人体系、统筹推进各级各类教育协调发展、加快提升教育教学质量、着力建设高素质专业化教师队伍、切实加强基础教育规划布局和学校建设、不断提升教育经费保障水平6个层面对当前及今后一段时期全市教育改革发展做出任务安排。

《意见》还包括关于形成“建学校，保学位，切实满足未来三年基础教育入学的刚性需求”“提质量，促均衡，有效满足群众对接受优质教育的愿望期盼”“抓队伍，强能力，全面提高校园长领导力和教师专业化水平”“放权力，增动力，全面激发学校自主办学的生机活力”4方面23项具体措施。

绿色通道、一元管理、四同步一优先

7项创新性的措施首次明确提出

姜建春着重介绍《意见》和《计划》中首次在西安市明确提出的创新性举措，包括：（1）在厘清开发区与行政区教育管理责任边界中，提出以“责任唯一、一元管理”为总原则，实施一区一策，在开发区规划范围内推行“建设、管理、运营一体化”；（2）优先保障土地供给、学校建设、项目审批、资金投入，在加大新建学校力度基础上，盘活利用土地、房屋等富余、低效、闲置资源，优先保障义务教育、学前教育学位供给；（3）在城市改造、新区开发、产业聚集区、住宅小区建设中，实施同步规划、同步设计、同步建设、同步验收并优先交付使用基础教育设施的“四同步一优先”原则；（4）开辟学校建设相关项目审批“绿色通道”；（5）分类处置、妥善解决学校（幼儿园）土地使用权等遗留问题；（6）在城市建设和城中村棚户区改造按“先建后拆”原则实施迁建学校（幼儿园）项目；（7）健全教育建设项目奖补政策，足额保障新建学校资金需求等。

市编办、发改委、人社局、财政局等

N个部门积极配合 齐抓共管干教育

西安市编办副主任张忠芳简介了实施城乡学校统一编制比例、教育编制动态管理等举措。

西安市发改委副主任郭晓辉就《计划》中教育类审批项目实行容缺+承诺受理，以及教育类工程项目设立“绿色通道”等做了解读。

西安市人社局副局长杨庆谈了下放自主招聘权、面试组织权、职称评审权、绩效工资分配权和提升学校引才、用才、留才能力等方面的内容。

西安市资源和规划局副局长王学超着重介绍了“容缺办理”。

西安市财政局副局长阎金平从市本级提高教育投入措施方面做了解读。

西安市住建局副局长陈晓军就夯实属地政府主体责任、优先审查配建项目、严格落实“先建后拆”等措施做了解读。 华商报记者 付启梦 李婧

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教育部:将重点治理城镇小区配套幼儿园移交难补建慢等问题

在教育部11日召开的新闻通气会上，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，已基本摸清了城镇小区配套幼儿园底数，下一步将重点解决治理口径窄、移交难、补建慢、支持保障弱等问题。

吕玉刚介绍，全国已摸排城镇居住小区4.21万个，存在规划、建设、移交或普惠不到位等问题的有1.84万所幼儿园。下一步要指导各地重点解决4个关键问题：（1）解决好治理口径窄的问题，明确何时建设的小区和多大规模的小区纳入治理范围，不得随意放宽标准。（2）解决好配套园移交难的问题，凡按照国家、地方规定或合同约定应该移交的要督促尽快移交；年代久远、情况复杂的可通过置换、回购等方式解决，或报上级治理工作组同意，先提供普惠性服务，过渡期内逐步移交。（3）解决好配套园补建慢问题，及时做好项目规划和审批、划拨建设用地等工作。（4）解决好支持保障弱的问题，做好配套园机构登记、教师编制、财政支持等工作，确保配套园尽快投入使用并提供普惠性服务。 据新华社

《意见》《计划》干货满满

3大焦点问题引发热议

全市教育大会上发布的《中共西安市委 西安市人民政府关于加快新时代教育改革发展 建设教育强市的实施意见》（以下简称《意见》）和《西安市基础教育提升三年行动计划（2019-2021年）》（以下简称《计划》）从学校建设、办学水平、师资队伍、评价体系等方面提出了全市教育改革的阶段目标和具体措施，可谓干货满满。《计划》中提到的增加教育资源、提升学校办学自主权、重视家庭教育等创新措施在校长、教师和家长中引发关注。

焦点1

资金投入——

建设教育强市，继续加大教育资金投入，加快学校建设布局，市级设立3年不低于50亿元的学校建设专项奖补资金

>>>校长说：旨在建立更多优质的公办学校

西安市66中原校长康俊杰认为，现在存在的“入学难”问题主要是学校总量不够造成学位不足，只有加大政府投入，建设与人口数量相匹配的学校，才是解决之道。

西安交大韩城学校总校长刘鹏认为，西安教育存在公弱民强、教育资源不均衡的现状，这次的全市教育大会敢于正视西安教育的问题，并提出加大教育投入、教师编制动态管理等一系列激发教育活力的具体措施，这是教育界从“分蛋糕”转变到“做蛋糕”“做大蛋糕”的解决路径，反映市委市政府办好人民满意教育的决心和担当。只要能扎实落实，教育强市的目标一定能实现。

曲江新区一位校长认为，教育大会的召开让人觉得“西安教育的春天即将到来”，《意见》和《计划》若能全面落实，将对提升西安现有的公办教育起到巨大推进作用。

未央区一位校长认为，《意见》和《计划》中均提到了解决开发区“入学难”问题，且提出“责任唯一、一元管理”的原则，进一步厘清了开发区和行政区教育管理责任边界，从制度上彻底解决开发区教育面临的难题。

焦点2

师资力量——

“建立市区县两级‘事业编制周转池’，周转编制优先用于教育。推行教师“县（区）管校聘”，实行校长职级制改革，促进校长专业化办学，加大师资激励力度”

>>>校长说：这些政策能够激发教师活力 提高教学质量

康俊杰认为，一个好校长就是一所好学校，校长干劲儿被激发起来，学校的干劲儿也会被激发起来。

刘鹏认为，好学校最重要的一定是优质的师资队伍。以往僵化的用人和工资分配体制难以调动教师积极性，本次教育改革大胆打破平均主义激发教师活力，提出教师编制动态管理、下放招聘职称评定等权力，让能者多劳也多得。

开发区一位校长认为，《计划》中提升学校办学自主权、下放教师招聘、职称评审权、绩效工资差异化分配等内容切中要害，如果能落地实施，能激发校长的开拓创新精神，也能激发更多懂教育又懂管理的专业人才参与西安的教育事业，会让西安教育生态有很大的提升，让学生享受到更公平的优质教育资源。

西安航天城第一小学校长张军红认为，这次的行动计划是近年来力度最大的，如果能真正落实，相信会真正缓解西安现在基础教育公弱民强的局面。

>>>老师说：当老师也有奔头了

一位高陵区公办幼儿园的老师说：“《意见》和《计划》中都有及时配齐公办幼儿园缺编教师的措施，这让我挺激动，感觉未来有了奔头。”

临潼区华清中学语文教师张德昌说：“《意见》和《计划》说明市委市政府认识到西安发展需要补足教育短板的重要性和紧迫性，与老师最密切相关的就是职称晋升方面的变化，现在将初级职称评审权下放到学校，中级职称评审权下放区县和名校+联合体，同时在职称评定时，在全省标准基础上增加10%以内动态调整比例，既增加了学校管理的主动性，又激发广大教师特别是青年教师从事教育的积极性和热情。还单列‘班主任津贴’，也是对班主任工作的一种肯定。”

焦点3

家校共育——

分年级控制作业量、降低近视率、消除大班额制、加强家校共育等写进行动计划

>>>校长说：家长是好教育生态的决定因素之一

西安城南一公办中学的校长认为，好的教育生态和一个城市社会群体的人文素质密切相关，老师要坚持立德树人，坚持提高学生综合素质能力。家长要学习育儿规律，更科学、理性地面对孩子的教育，这也是我们大西安未来教育健康发展的重要工作。

>>>家长说：双手赞成家校共育

一名小学2年级学生的家长说：“老师精力有限，没法照料大班额所有的孩子，对低年级学生心理、生理发展不利，我觉得消除大班额制很有必要。”

一名小学3年级学生的家长认为，让不同学段学生掌握1-3项运动技能、学会1至2项艺术技能，体现了对综合素质的重视，是个好信号。

一名初中2年级学生的家长说：“家长也心疼作业写到深夜的孩子。但每次出台严控‘作业量’政策时作业量会骤然减少，政策‘松绑’后作业量又反弹，希望这次不要再重蹈覆辙，希望老师们能给孩子留适量且有针对性的作业。”

一名小学4年级学生的家长说：“建立对中小学老师教案、教学、作业批改、课后辅导等全程跟踪和质量抽查，是不是意味着老师再也不能将批改作业的事‘甩’给家长了？这一制度怎么落实？”

一名小学6年级的家长说：“我最感兴趣的是将近视防控、总体近视率纳入区县政府、开发区管委会的绩效考核。对于一个从小学2年级就戴上近视镜的学生的家长来说，希望有更具体的措施出台。”

一名初一学生的家长对家校共育很赞成，“希望依托社区学校建立的家长学校能给我们提供一些实用的育儿指导。” 华商报记者 付启梦 李婧

(责编：何淼、岳弘彬)