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韦博英语多个城市门店被曝关门：西安韦博英语约不到课

2019年10月12日08:50  来源：华商报
 
原标题：西安韦博英语约不到课

　　创办了20年的韦博英语在多个城市的门店被曝关门后，在西安仅有的一家门店虽未关门，也已处于风雨飘摇中。据学员们反映，10月11日，已约不到老师上课了。

　　>>学员反映：承诺随约随上 但现在约不到老师

　　昨日下午，华商报热线接到多个电话，反映韦博英语西安钟楼校区无人上课。

　　20岁的学员小高是西安一所高校的在校大学生，今年年初，她在钟楼银泰七层的韦博英语报了名，27800元学费可以在两年里随时约课来上。小高说，报名费不用一次性支付，对方告诉她可以用京东白条的方式分期支付。她交了10%的首付，余下的钱分了24期偿还，每个月还款1042.5元。报名一个月后，因学校的课安排得非常满，没时间来学，她便提出申请退费，“校区各种劝说，没给退费。”小高说，从去年交费到今年9月底，她总共上了两节课。

　　国庆节一过，看到网上曝出外地的韦博英语停课关门的消息，她便赶到西安韦博校区，门虽然开着，但却没有老师上课。“我都还了9个月的贷款了，关了门这钱还得继续还 ，没上的课去哪儿上啊？”不仅小高如此担心，29岁的学员刘先生说，他和小高一样，也是使用分期支付的办法，于今年3月22日报了这里的课程，总价23600元，一年的课程随时能上。10月10日之前都好好的，从10月11日开始，就没有老师上课了，校区没有对外发布任何停课的通知。另一名学员家长吴女士则表示，她的儿子是每周日来上课，而现在跟该校区约课，却约不上，原因是没有老师给上课。

　　>>记者探访：外教因工资问题停课 有学员家属欲起诉该机构

　　昨日下午4时，华商报记者赶到韦博英语西安钟楼校区时，有20多名学员及学员家属在大教室里向校区负责人讨说法，核心问题是现在没老师上课，余下课程怎么办，费如何退等一系列问题，但说了一下午，没个结果。

　　在现场，一名学员家属已经起草好法律文书，欲起诉该机构。这位姓伍的先生是为他爱人来维权的。伍先生说，他是一名律师，爱人在这里报了两年的课程，共花了不到两万块钱，但没想到现在没有老师上课了，他已将全部的证据拿到，准备做证据保全，如果学校仍没有老师上课，他将诉诸法律，为爱人维权。

　　该机构有好些工作人员也在现场，说他们的工资也有一个月没发了，而外教的工资发放也没有全额发放，所以外教都停课了。当问到其他老师被拖欠了多久的工资时，老师们说本月还没到发工资的日子，看当下的情况，拿到工资的希望十分渺茫，因为总部关门了，他们的工资都是总部结算的。

　　>>机构回应：总部已不给任何支持 正拉投资欲复课

　　该机构一名负责人向华商报记者介绍说，早在9月底，韦博英语设在上海的总部就已明确给他们说过，总部没有钱再给各机构承担各项费用，让各门店自负盈亏。“我们是直营店，之前的收支都是总部负责，现在总部不管我们了，我们如果不想西安校区关门歇业的话，就得人人努力。”该负责人表示，在10月初的时候，他就做过内部动员大会，希望人人努力，要么拉客源，要么拉投资，总之有新的钱进来，才能有钱支付老师的工资，现有的学员才能正常上课。

　　该负责人承认，因为相关原因，在外教工资支付上发生了一些问题，中教们和员工们的工资还没到发放时间，他们已经着手拉投资。“其实老师还都在，但人心惶惶地没人给上课。”该负责人介绍，目前西安只有他们一家韦博英语培训机构，有学员近400人。此前高新还有一家，今年上半年因为种种原因关了门。

　　据国内多家媒体报道，10月8日、9日、10日，韦博英语上海、北京、成都的多家门店关停。有门店已张贴出通知，广而告之关停的原因系经营不善和严重亏损，导致校区运营和教学无法正常进行。

　　昨日下午，西安韦博英语的不少学员都在帮着想办法，希望能拉到投资，让西安韦博英语能够渡过难关。 华商报记者 苗巧颖 摄影 赵彬

(责编：何淼、岳弘彬)
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