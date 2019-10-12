40位院士专家助力航天卫星发射测控

本报讯（记者 张航）近日，中国卫星发射测控系统部科技创新和人才建设专家顾问团正式成立。33位航天领域两院院士、7位人才研究专家受聘成为顾问团首批成员。他们将助力我国航天卫星发射测控技术的进一步提升。记者注意到，国家最高科学技术奖获得者刘永坦位列其中。

专家顾问团由航天领域院士专家和部分从事人才研究工作的知名专家组成，在战略咨询、科技创新、人才建设等方面，为航天发射测控系统发挥战略智库和育才导师作用，每届任期一般3年。首批受聘的40位院士专家平均年龄64岁。他们中既有我国重大航天工程的主要开拓者、奠基人，也有航天新兴技术领域主要倡导者、领军人，还有长期在人才建设领域从事教学研究的名师高贤。如今年刚刚获得“国家最高科学技术奖”的雷达与信号处理技术专家、中国科学院院士、中国工程院院士刘永坦，还有带领团队在国际上首次实现“量子反常霍尔效应”的中国科学院院士、清华大学教授薛其坤。

专家们将指导帮带测控、测绘导航、气象水文等领域的110余名高层次科技创新人才，在基础理论、突破方向、核心技术上提供智力支持，牵引科技创新和人才建设跑出加速度、赢得新优势。

中国卫星发射测控系统部已经培育了8个国家级重点实验室、10个高水平科技创新团队和一大批专家骨干，初步形成了以科技领军人才和学科拔尖人才为龙头、青年科技英才为中坚、科技创新团队为支撑的高层次科技创新人才方阵。

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