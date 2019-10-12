北京市两年培养1万名企业新型学徒

“师带徒，传帮带”，这是中国几千年来职业教育的主要模式，这种古老而朴素的延续方式是岗位能力得以衔接和传承的重要手段。如今，这一传统正被注入新的活力。市人力社保局昨天召开本市全面推行企业新型学徒制工作会议，今明两年全市将培养1万名左右企业新型学徒。

新型学徒将拥有“双导师”

企业新型学徒制是一种政府引导下将企业培训与学校教育相结合的新型教育模式，按照“校企双制、工学一体”方式，共同培养新入职人员及转岗职工。与传统的“师带徒，传帮带”相比，新型学徒制在传统的企业师父带徒这一模式基础上，引入了职业培训机构和职业院校协同开展培训，并由政府进行激励推动，给予政策支持和财政补贴。

企业新型学徒制将建立双导师制度，选拔企业优秀高技能人才和院校优秀“一体化”教师担任学徒培训任务，建立企业导师与培训机构教师的选聘、培训、激励、考核管理制度。

新学徒制以培养中、高级技术工人为主，培训期限1至2年，特殊情况可延长至3年。学徒需要与企业签订1年及以上劳动合同并在本市缴纳社会保险，为新招用或新转岗职工，有技能提升愿望。对开展学徒培训的企业按规定给予学徒培训补贴。普通职业，职业等级为中级的每人补贴5000元/年，高级的每人补贴6000元/年；急需职业，中级的每人补贴7000元/年，高级的每人补贴8000元/年。

学徒培训期满对学徒进行考核评价，凡在技工院校开展新学徒培训的，毕业颁发技工院校证书，其他培训机构颁发培训合格证书。

学徒制为企业储备专业人才

2015年、2016年，人社部与财政部先后分两批在22个省启动了企业新型学徒制试点工作。北京市是首批试点之一。2015-2017年，北京市组织了5家试点企业与5家技工院校合作，共同培养了682名新学徒。通过试点，各企业形成了新型学徒管理制度，深化了企校融合培养人才模式，创新培训方式缓解了工学矛盾，为试点企业技能人才创造了晋级机会，促进了企业生产效率提升，为全面推行企业新型学徒制提供了实践支撑。

北京一轻食品集团和北京轻工技师学院合作，以糕点面包烘焙工为试点专业，进行了8个多月的探索，试点工作出现了不少亮点。比如说，利用新型学徒制进行岗位轮换，解决了季节性用工难题。一轻食品集团旗下拥有义利面包和北冰洋汽水两大生产线，面包和饮料的生产淡季旺季互补且较为明显，饮料旺季时生产任务重，用工压力大，季节性招工难；而进入淡季后，又需要及时缩减生产设备，控制人力成本。面包车间情况相同，但淡旺季时间正好相反。根据这个生产特点，义利面包将少量饮料车间员工招收为新型学徒制学员，与面包车间学徒共同完成理论课程的学习，并利用饮料车间淡季的时间轮岗到面包车间，参加糕点面包制作岗位的实操学习和训练。这样一方面有效解决了季节性用工难题，为企业培养和储备多面手技能人才；另一方面也使员工掌握更多的职业技能。

北京公交集团针对紧缺的新能源汽车维修人员和无轨电车驾驶员两个工种，确定了公交保修分公司和公交电车客运分公司作为开展企业新型学徒制开展单位，其中汽车维修专业80人（电车和新能源汽车方向），汽车驾驶专业120人（无轨电车驾驶方向）。学员均来自于企业内部新转岗员工，即由内燃机维修转岗为新能源车维修和乘务员转岗为无轨电车驾驶员。最终取得职业资格证书且年龄符合要求的人数为173人，合格率为86.5%，获得政府培训补贴130万元。

本报记者 代丽丽

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