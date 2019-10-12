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我国将大力推进高技能人才培养

2019年10月12日08:34  来源：光明日报
 

　　本报北京10月11日电（记者刘坤）工业和信息化部、人力资源和社会保障部、教育部、中华全国总工会和共青团中央11日在京举行新闻发布会，宣布2019年中国技能大赛——第三届全国工业机器人技术应用技能大赛决赛将于10月18日至20日在山东省济南市举行，全国30个省（区、市）及16家央企将选派选手参加决赛。

　　“工业机器人高技能人才是发展先进制造业的紧缺关键人才。”工业和信息化部人事教育司副司长傅建奇说，要拓展发展通道，让更多优秀的高技能人才脱颖而出。他介绍，在前两届成功举办的基础上，本次大赛在内容等方面更加细分，增加了AGV自动导航机器人应用，提高了装配任务难度，新增了生产线设计、布局及仿真功能的考核等内容。大赛新设了教师组，旨在进一步加强职业院校教师队伍建设，促进人才培养模式与教学方法的改革与创新，提升高技能人才培养质量。

　　傅建奇表示，2018年我国工业机器人产量位居全球第一，服务机器人产品的类型日益丰富。随着全球产业转型升级步伐的加快、消费升级的加速，特别是机器人技术创新和应用领域的拓展、供给能力的提升和需求规模的扩大，机器人产业将继续保持快速发展势头。今后，工信部将从增强创新能力、升级优化结构、营造良好环境、强化推广应用、规范市场秩序、加强开放合作等方面入手，加快推进机器人产业高质量发展。

(责编：何淼、岳弘彬)
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