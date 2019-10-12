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教育部：重点治理城镇小区配套幼儿园移交难补建慢等问题

2019年10月12日05:31  来源：新华网
 

　　新华社北京10月11日电（记者胡浩）在教育部11日召开的新闻通气会上，教育部基础教育司司长吕玉刚表示，目前已基本摸清了城镇小区配套幼儿园底数，下一步将重点解决治理口径窄、移交难、补建慢、支持保障弱等关键问题。

　　国务院2010年印发《关于当前发展学前教育的若干意见》提出，城镇小区要根据居住区规划和人口规模配套建设幼儿园，并作为公共教育资源由政府统筹安排，办成公办园或委托办成普惠性民办园。2018年11月，《中共中央 国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》明确要求，对小区配套幼儿园规划、建设、移交、办园等方面存在的问题进行治理。

　　吕玉刚介绍，全国已摸排城镇居住小区4.21万个，其中存在规划、建设、移交或普惠不到位等方面问题的有1.84万所幼儿园。从4大类问题来看，属于移交不到位的有1.15万所，占总数的62.5%。

　　他表示，下一步要指导各地重点解决关键问题。一要解决好治理口径窄的问题，具体明确何时建设的小区和多大规模的小区纳入治理范围，不得随意放宽标准，造成资源流失。二要解决好配套园移交难的问题，凡按照国家、地方规定或合同约定应该移交的，要督促尽快移交；对确属年代久远、情况复杂的，可通过置换、回购等方式解决，或报上一级治理工作小组同意，先提供普惠性服务，在过渡期内再逐步移交。三要解决好配套园补建慢的问题，及时做好项目规划和审批、划拨建设用地等方面工作，特事特办、优先保障。四要解决好支持保障弱的问题，切实做好配套园机构登记、教师编制、财政支持等方面工作，确保小区配套园尽快投入使用并持续提供普惠性服务。

(责编：马昌、曹昆)
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