“不忘初心、牢记使命”——北联大让主题教育有“温度”

人民网讯 10月10日，北京联合大学举行了“梦想中国——我与祖国共成长、我与联大共奋进”宣讲会。学校在推进“不忘初心、牢记使命”主题教育中，坚持把爱国主义作为主题教育的底色，砥砺党员干部的强国之志，把广大师生在主题教育中激发出的爱国热情转化为攻坚克难、干事创业的实际成效，让主题教育变得有“温度”。

北京联合大学校党委书记韩宪洲讲话

校党委书记韩宪洲表示，中国改革开放四十年来经济、国防建设等方面取得的辉煌成就，他鼓励和号召广大师生要进一步发扬与祖国同成长、与联大共奋进的奋斗精神，听党话跟党走，用实际行动为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而不懈奋斗。

师生共同歌唱《我和我的祖国》

来自不同学院的七位“十佳辅导员”代表和六位优秀学生代表先后在报告中分享了他们把青春梦、联大梦融入中国梦的励志奋进故事，以及参与国庆游行活动的心路历程和心得体会。

优秀学生代表表示，“我为自己骄傲、我为自己是联大人骄傲、我为自己是中国人骄傲！”

“从学校操场，到阅兵村、天安门，作为带队老师，我坚持和同学们同吃同住同训练。也正是在这个过程中，我和大家建立起良好的师生关系和战斗友谊。一起克服了许多困难。最终，我们以饱满的热情和昂扬的姿态走过天安门，圆满完成了任务，为学校争得了荣誉。”“十佳辅导员”代表这样说道。

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