中央音乐学院将举办“延安10.15艺术节”

人民网北京10月11日电 （记者林露）今天，记者从中央音乐学院获悉，10月15日至24日，中央音乐学院将联合教育部体卫艺司、陕西省委宣传部、延安市委市政府，共同在延安举办“中央音乐学院·延安10.15艺术节”。

此次艺术节旨在集中展示近五年来体现中国先进文化艺术的一批精品力作，还将研讨文艺创作和教育教学经验。

10月17日上午将在延安大剧院举办座谈会，回顾五年来中国文艺发展道路上取得的成绩，探讨中国艺术创作和美育教育的发展，分享在文艺工作所做的探索与经验。全国11所音乐学院及中央美术学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等艺术学院校的校领导、艺术家参加此次会议。

据介绍，“延安10.15艺术节”将精选五年来受到广大人民群众喜爱的一批作品，进行集中展演，此外，还将举行丰富多彩的艺术活动。

诸如，中央音乐学院教师原创影视作品专场音乐会，通过交响乐和影像结合的方式，展示中央音乐学院作曲家们近年来扎根人民，面向大众创作成果的展示。

两部舞剧精品剧目将进行展演，由内蒙古民族艺术剧院带来的民族歌舞剧《草原上的乌兰牧骑》，以及由兰州演艺集团制作的舞剧《大梦敦煌》。

“几回回梦里回延安”音乐会，由中央音乐学院副院长、二胡演奏家于红梅领衔，刚刚在中央广播电视总台中国器乐电视大赛获得金奖的中央音乐学院优秀青年演奏家们将展示央音优异的教学成果。

“群星璀璨”全国音乐学院优秀学生展演音乐会，将由来自全国各个音乐院校精心挑选的优秀青年学子，以自己优异的学习成绩向延安人民展示。

在艺术节期间，还有多场形式多样、内容丰富的音乐会和活动展示。如，中央音乐学院院长俞峰在延安、西安开展两场“不忘初心”音乐党课。中央音乐学院民族室内乐团还将举行“高雅艺术进校园”专场音乐会，等等。艺术节还有多场中央音乐学院师生和外国艺术家演出的管风琴、室内乐、世界音乐等音乐会。

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